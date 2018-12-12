再轟聯儲局　特朗普：下週加息就是蠢

中評社香港12月12日電／美國總統特朗普今天再次抨擊聯邦準備理事會（Fed），他在接受路透社訪問時說，如果聯儲局下週開會一如預料決定升息，將是個錯誤，“我認為那很蠢，但我還能說什麼呢”。



中央社報道，特朗普表示，他當前正與中國、可能還有其他國家打貿易戰，且戰況愈演愈烈時，他需要低利率提供的靈活度，以支撐美國經濟。



他說：“各位必須了解，我們正在打一場多戰線的貿易戰，我們會贏，但我也需要寬鬆的貨幣政策。”



聯儲局主席鮑爾是特朗普自己提名的人選，但自鮑爾2月走馬上任以來，特朗普就一直對他很有意見，8月時還向路透社表示對鮑爾持續升息“不甚滿意”。



當被問及2020年競選連任時，是否憂心美國經濟出現衰退，特朗普表示，美國經濟也會受到世界其他因素的影響，例如英國計劃離開歐洲聯盟（EU）及法國不滿總統馬克龍調漲燃料稅而發起的“黃背心”運動。



“這個嘛，世界出了問題，像英國脫歐，法國問題也大，巴黎現在的狀況非常驚人。”



馬克龍本週做出重大讓步，宣布為最窮苦的勞工加薪，及降低眾多退休人士的稅額，試圖平息撼動法國各地的抗議活動。



特朗普說：“我們正步入衰退嗎？依我看來，我們的狀況不錯。我們的企業表現亮眼。如果聯儲局祭出合理措施，我想我們會成功，像火箭一飛沖天。”