藍2020全民調？吳系中常委：參選人協調

國民黨中常委姚江臨。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月12日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨中生代發聲，主張2020初選應採“全民調”，候選人直接接任黨主席一事，國民黨中常委姚江臨今天表示，未來如有兩組或三組以上的參選人，那就參選人去協調，看是要全民調還是要加黨員投票。至於候選人接任主席一事，這部分黨章要修改，且主席是黨員選舉產生，任期是四年，主席如果沒做錯什麼事情，要被換掉嗎？



國民黨“立委”林為洲昨則與國民黨台北市議員當選人羅智強聯名投書，發表“黨務革新宣言”，其中主張2020提名初選應採“全民調”，並鼓勵中、新生代踴躍參與初選。此外，經黨正式提名的“總統”候選人，也應直接接任黨主席，並規畫“立委”提名。許多中生代藍委也都響應此想法。



對此，被認為挺吳敦義立場的國民黨中常委姚江臨今天受訪表示，提名辦法有規定，百分三十由黨員投票，七十由民調產生，這幾年來都有這辦法存在，而兩組以上候選人可以協調，看是要全民調還是黨員投票，之前2014年台北市長初選時，連勝文和丁守中用過。



至於此聲音是否衝著吳敦義而來？姚江臨說，應該是衝著制度吧，大家都要照制度就要照制度來走，到時候各組候選人去協調，並不是誰說了算。



另一中常委曾文培則表示，以往慣例都是由候選人來協調決定要不要黨員投票，交給制度來負責，候選人都期待在團結合作下贏得勝選



至於是否衝著吳敦義而來？曾文培說，好像特定媒體中，吳的民調比較低，但怎麼也不可能只有1%，當然黨內同志願意出聲是好事，但此次縣市長選舉中，用全民調可以看到還是有問題在，到時要不要加入黨員投票，就看候選人需不需要。