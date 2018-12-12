星島日報：議員各懷鬼胎　英脫歐現彈弓手

中評社香港12月12日電／脫歐風雲導致英國首相特雷莎·梅面對前所未有的挑戰，不惜在最後一刻施展“彈弓手”，押後國會下議院對脫離歐盟協議的表決，再往歐盟尋求讓步。英國能否“軟脫歐”，讓特雷莎·梅得保相位，降低脫歐對英國和歐盟經濟以至全球金融市場的衝擊力，很大程度繫於英國各政黨和議員的政治盤算。



星島日報今天發表社論說，英國數年前公投意外得出贊成脫歐的結果，保守黨首相卡梅倫引咎下台，由特雷莎·梅接任。由於國內始終有相當多人反對脫歐，甚至保守黨內部支持脫歐者都分軟硬兩派，特雷莎·梅不可能與歐盟達成一個面面俱圓的協議，只能寄望議員權衡輕重，接受一個並不完美但可望落實的協議安排。



有關協議草簽文本提交下議院，原定當地時間昨日表決，但是議員辯論了三天，特雷莎·梅見勢色不對，協議勢將被否決，臨時決定把表決日期推到下個月，自然令反對協議的議員罵聲四起。



協議爭議條文 留詮釋空間



協議的最大爭議點是其備用“擔保方案”中，有關愛爾蘭共和國與隸屬英國的北愛爾蘭之間邊界通關安排。當年英國政府與爭取北愛獨立各方達成《北愛和平協議》，得以結束肆虐數十年的血腥衝突和恐襲，條款之一就是愛爾蘭與北愛之間人貨自由進出，由於大家同屬歐盟成員，自然水到渠成，現在英國要脫歐，就產生了問題。



英國和歐盟都希望維持愛爾蘭和北愛之間的人貨自由流通，“擔保方案”容許在英國與歐盟未達成共同市場或自由貿易協議期間，兩愛之間可以沿用原有安排，這意味人貨可以自由進出北愛和歐盟，反而在北愛和英國其他地方之間要設立關卡，引發英國自主權爭議。