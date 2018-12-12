海基會設追思會堂　江丙坤兒子到場了解

江丙坤兒子江俊德。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北12月12日電（記者 倪鴻祥）海基會前董事長江丙坤10日辭世，海基會將在公亮廳設置追思會堂，江丙坤兒子江俊德夫婦、前海基會副董事長高孔廉今天下午在海基會董事長張小月、海基會副董事長兼秘書長姚人多等人陪同下前往了解佈置情形。有關陸方是否派人來台弔唁，家屬目前尚未接獲通知。



海基會下午舉行例行記者會，江俊德夫婦與高孔廉等人正巧抵達海基會大樓了解追思會堂佈置情形，張小月、姚人多特別向家屬致哀。



外界揣測大陸可能指派前海協會長陳雲林來台弔唁，江丙坤秘書表示目前尚未接獲陸方指派人選的相關訊息，有關告別式地點及舉行時間目前仍在討論。



海基會副秘書長兼發言人管安露下午在例行記者會表示，若有提出入台申請，海基會願儘力協助儘速通過專案審查，同時也會依對方的層級對等接待。



管安露表示，若大陸人士來台，都會按正常程序透過旅行社提出申請，若是一般人士，不必特別經過移民署、陸委會等相關單位組成的聯審機制。若屬身份特殊、現任或曾任黨政職務者，就會經過聯審機制，需要時日進行必要程序，只要江家家屬告知，海基會與陸委會都願協助儘快處理，以免延誤弔唁行程。



江丙坤10日傍晚辭世，家屬從11日起陸續接獲國台辦主任劉結一、海協會長張志軍、前海協會長陳雲林、陳德銘及福建省委書記于偉國等30多位各省市官員向江丙坤家屬發出唁電，陸方目前還沒告知會派誰代表抵台參加追悼。