曾永權：北市補選可能三足鼎立　藍有信心

國民黨中常會後記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月12日電（記者 張嘉文）中國國民黨中常會今天下午正式核定通過第9屆“立委”缺額補選徵召人選，包括台北市第2選區徵召提名台北市議員陳炳甫、台中市第5選區徵召提名前“立委”沈智慧參選。副主席曾永權在中常會上表示，台北市補選雖是艱困選區，但只要能團結，延續九合一勝選氣勢，特別是目前該選區也可能出現三足鼎立，國民黨有信心求勝。



國民黨中央提名審核委員會上午通過建議徵召名單，中常會下午通過由提名審核委員會所提建議徵召人選，台北市依據委員會決議，建議徵召陳炳甫參選；台中市則依據民意調查結果，建議徵召沈智慧參選。



國民黨發言人洪孟楷轉述中常會狀況時表示，身為中常委的沈智慧在會議中趕達現場，黨主席吳敦義特別對沈智慧喊愛拚才會贏，要沈全力求勝。



而副主席曾永權也在常會中表示，“立委”補選只要能夠團結全力求勝，特別是台北市第二選區，雖是艱困選區，但只要能團結，延續九合一勝選氣勢，特別是目前該選區也可能出現三足鼎立參選情形，國民黨有信心求勝。



至於台中市，曾永權表示，許多黨員都有表態說積極願意爭取為民眾服務機會，經過內部民調，由沈智慧出線，沈在這選區，也是她原本選區，在輔選過程展現積極態度，因此民調最高獲得提名。