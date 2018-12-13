王逸舟答中評：中美巨輪不會因台灣問題傾覆

北京大學國際關係學院王逸舟教授（中評社 張爽攝） 中評社北京12月13日電（記者 張爽 實習記者 閻曉陽）北京大學國際關係學院王逸舟教授11日在中華文化論壇上接受中評社記者採訪，他認為，台灣問題對於中美兩國關係的影響是非常有限的，即使美國在外交戰略中打“台灣牌”，也不會動搖兩國關係大局。



王逸舟教授是北京大學國際關係學院教授，中國國際關係學會副會長。曾任中國社會科學院世界經濟與政治研究所國際政治研究室主任、副所長、研究員，《世界經濟與政治》雜誌主編，中國社會科學院研究生院世界經濟與政治研究系主任、教授、博士生導師。目前兼任中國人民大學、外交學院、浙江大學等十數所院校的客座教授或研究員，以及國內外十幾家學術刊物的編委。近年來主持完成“中國與國際組織關係研究”、“中國與非傳統安全”、“中國外交轉型”等重大科研項目。



王逸舟認為，所謂的“台灣牌”沒有那麼重要。在過去的近20年中，美國打台灣牌的餘地越來越小了，機會也越來越少了。他表示，如果是在十年、二十年前，台灣議題是中美之間非常重要且優先的議題，是頭等大事；甚至部分人一度考慮是否通過放棄改革開放來“背水一戰”。當時的美國也可以借此在許多領域鉗制中國，但“台灣牌”現在其能發揮的作用則很有限；美國對此也是心知肚明的。



王逸舟對中評社說，現在美國對台的一些小動作，例如軍隊文職人員訪台、售台武器等，對中國崛起和中美關係的大局都沒有太大的影響。相較之下，中美貿易摩擦問題、南海問題以及朝鮮半島局勢等對於兩國關係影響更大，在議程設置中也放在前列。因為在這些問題處理過程中，兩國有直接的接觸，處理起來也更複雜。



王逸舟認為，台灣當局或智庫學者在處理此議題時也十分謹慎，他們不會允許外部力量來攪亂內部局勢，更不能因此使兩岸矛盾上升到不可收拾的地步。也正因如此，台灣問題不過是發揮“毛毛雨”般的影響，很難在中美關係大局中發揮“四兩撥千斤”的作用。



對於部分學者認為台灣問題非常重要的觀點，王逸舟表示，從外交、國際關係領域和全球化角度觀察，兩岸議題在中國崛起的大格局議程中的比重是一直在下降的。



王逸舟總結說，作為一個政治實體，與大陸和美國的關係是台灣天大的事情，甚至可以說是它的全部對外活動，其命運很大程度上也取決於中美關係的格局。如果兩國相向而行還好，如果出現對抗，不僅兩岸關係會惡化，在全球的很多問題上兩國都會展開激烈交鋒，包括在朝鮮半島、南海以及非洲、中東等地區，也包括氣候變化、維和行動等全球性議題。