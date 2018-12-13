中評關注：蔡衝第一線　賴清德冷宮中凋零？

蔡英文。(中評社 資料照) 中評社台北12月13日電（記者 楊騰凱）蔡英文九合一敗選後積極站上第一線，13日登場的“蔡柯會”拉開與“六都”市長當選人會晤的序幕，宣稱將談都市更新，介入“行政院”政務之深相當罕見。莫非賴清德只能在冷宮中凋零？蔡賴未來的聲勢消長值得留意。



民進黨慘敗後，蔡英文反而活躍了起來，端出“迴廊談話”，針對時事問題直接發表看法，有如隔空下指導棋。最近一次例子就是，蔡英文11日在迴廊談話中提到，未來新出廠機車需加裝ABS（防鎖死煞車）系統，機車可能會漲價，她提醒行政單位要顧及到人民負擔的能力。蔡英文開金口後，“交通部”也宣布要重新檢討暫緩實施。



儘管“行政院長”賴清德雖然已對外傳達“時間到”就會堅定地離開，但照理說，台灣最高行政機構還是“行政院”，但當前賴清德既然還在位置上，就仍有權，賴清德都還沒對外表示意見，“交通部”就這麼給蔡英文面子，似乎有點冷落了賴清德。



除此之外，蔡英文13日起即將與在2018縣市長選舉中當選的“直轄市”市長們會面，首站就見無黨籍台北市長柯文哲，兩人預計會前往台北市北門廣場、北門郵局內聽取“西區門戶計劃”相關成果，以及台北市重大市政建設等簡報，針對“中央”與地方合作的重要建設項目交換意見。



攤開“蔡柯會”檯面上的主題，也是針對內政議題，但握有行政權的賴清德又再度被跳過，未出席與蔡柯同台討論施政，堂堂“行政院”卻如同冷宮般，得不到鎂光燈關注。



2020大選不久後即將到來，蔡英文為了爭取連任，勢必會更加勤於站上第一線，賴清德若繼續待在“行政院”，地位可能只會更加邊緣，更為凋零，現在看來，賴清德可能比任何人都需要“大破大立”。