日本大學遭爆入學考試不當優待部分考生

中評社香港12月12日電／共同社11日採訪相關人士獲悉，在日本文部科學省實施的醫學系入學考試緊急調查中，文科省向日本大學指出，由於存在可被認為優待部分考生的做法，具有入學考試不當操作的嫌疑。該校可能優待了與日本大學醫學系有關的考生。



除此之外還有1所大學正在接受調查，最終被文科省指出存在不當操作的大學若加上已主動公佈的昭和大學和順天堂大學等8所學校，預計共達10所左右。



文科相柴山昌彥在11日內閣會議後的記者會上就緊急調查進展情況表示“已進入最後彙總階段”，文科省擬於近期彙總公佈結果。



據相關人士稱，文科省對日本大學實施的走訪調查中發現存在疑似讓部分考生優先通過的跡象等，日本大學未必按入學考試成績來錄取學生的疑雲浮現。校方表示：“文科省的調查仍在持續，對此不予置評。”



東京醫科大學被曝入學考試違規操作後，文科省8月開始對全國81所大學展開緊急調查。多所學校存在違規嫌疑，但文科省並未公佈個別大學名，而是要求其主動說明。



除東京醫大外，昭和大學和神戶大學分別在10月與11月公佈了部分入學考試存在不當操作。進入本月後，岩手醫科大學、金澤醫科大學、福岡大學、順天堂大學、北里大學相繼承認入學考試存在不當操作。