中評關注：不滿新潮流吃銅吃鐵　非新系反撲

前民進黨高雄市黨部執行長林展鴻首先發難，投書批評新潮流系。（中評社） 中評社高雄12月13日電（記者 高易伸）民進黨九合一敗選，黨內最大派系新潮流依舊屹立不搖。檢討聲浪四起，卻無人敢檢討新潮流。前民進黨高雄市黨部執行長林展鴻12日首先發難投書要求黨內“革新”，把矛頭指向新潮流，一股山雨欲來的氛圍正圍繞著綠營。



曾任陳其邁“國會”辦公室主任的林展鴻等人串連民進黨內“非新系”勢力，醞釀集結籌組“革新會”，成立宗旨除了有改革黨內新氣象之意，另一層意義則劍指“新潮流系”。目前先鎖定以南台灣的台南、高雄、屏東為主。



民進黨內非新系目前以英系、“正國會”、謝系等為主。



民進黨九合一選舉慘敗，全台22縣市，綠執政縣市從13個掉到只剩6個。僅守住桃園市、台南市、基隆市、新竹市、嘉義縣、屏東縣等六縣市，得票率39.16%。國民黨歷經2014年重大挫敗後回春翻身，從原有6席縣市長一舉增加至15席，搶下新北市、台中市、高雄市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣等15縣市，得票率48.79%。



在地方縣市議員部分，國民黨全台縣市議員得票率40.39%，共計394席；民進黨則獲31.05%得票率，共238席。其中，國民黨在新北市、桃園市、高雄市、基隆市、新竹縣、彰化縣、花蓮縣、台東縣、連江縣9縣市皆拿下過半席次，民進黨則未有縣市議會席次過半。



選後民進黨內檢討聲浪四起，但無人敢把矛頭指向新潮流系，外加民進黨在不少縣市丟失執政權及議會優勢，話語權也從縣市政府轉移至地方黨部。因此新一波人事的改革、卡位、爭搶、排擠正露骨上演。但換血與檢討過程中，新潮流系依舊展現蠶食鯨吞本事，讓不少非新系黨員、幹部心生不滿，於是逐漸有醞釀“革新會”的念頭。



民進黨台南市黨部本月7日召集台南市議員當選人在黨部開會，函文僅提到要討論成立黨團事宜，結果卻選出屬新潮流的黨團總召林宜瑾並訂出議長選舉相關議程，綠委陳亭妃、台南市副議長郭信良、議員蔡旺詮均表達不滿，痛批“搞黑箱哪裡有檢討？”

