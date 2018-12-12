美國“標準3”導彈中段攔截試驗成功

標準3 Blcok IIA 導彈發射升空（圖源：美國導彈防禦局官方網站） 中評社北京12月12日電／12月12日，美國《防務新聞》網站報道，美國海軍和國防部導彈防禦局宣布，夏威夷部署的“陸基宙斯盾”系統發射的“標準3 Block IIA”導彈進行了中段反導試驗，成功擊落一枚中遠程導彈靶彈。



報道稱，這是標準3 Block IIA導彈近期內第二次成功的攔截試驗。該導彈的上次試驗成功是在今年十月。此前的兩次試驗則因為操作失誤和導彈故障而遭到失敗，國防部官員表示，如果不是出現失誤和故障，這兩次試驗本來應該也能取得成功。



這次試驗也是標準3 Block IIA導彈陸基系統的首次成功攔截試驗。



導彈防禦局發言人馬克·萊特表示，標準3攔截彈是從夏威夷發射升空，利用距離部署在夏威夷考艾島靶場的“陸基宙斯盾”系統很遠的傳感器跟蹤信息發射。



萊特確認，陸基宙斯盾系統在全過程中都沒有自己對目標進行跟蹤，而是完全利用部署在很遠距離外的傳感器引導導彈進行攔截，這是導彈防禦局目前正重點發展的關鍵技術。



標準3 Blcok IIA導彈是美國和日本聯合研製的，該導彈預計將部署到美國部署在羅馬尼亞和波蘭的“陸基宙斯盾”系統中，以及未來在日本新建的同類系統——因此這次成功對於美國建設對短程與中遠程導彈的防禦戰略有著里程碑的意義。在歐洲的陸基宙斯盾系統被認為引起了美俄關係緊張，俄羅斯總統普京多次指責美國試圖用這種系統顛覆歐洲戰略平衡。



美國雷西昂公司發表的聲明表示，這次試驗中，該公司生產的AN/TPY-2雷達（用於THAAD高空反導系統）提供了目標跟蹤。



導彈防禦局的聲明中稱，此次試驗的靶彈是通過美國空軍的C-17運輸機“從‘陸基宙斯盾’攔截試驗場西南方向數千英里外”發射的。

