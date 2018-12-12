蔡上第一線　藍委柯志恩：妳還欠台大校長

藍委柯志恩問蔡英文，“卡管”何時終結？（照片：柯志恩臉書） 中評社台北12月12日電／民進黨敗選後，蔡英文站上第一線，昨日在府內舉行第二次“迴廊談話”即要求重新檢討新型機車強制加裝ABS政策，“交通部”隨即宣布暫緩。中國國民黨“立委”柯志恩今日在臉書發文表示，當她置身迴廊為ABS來個髮夾彎時，更多民眾想問她，“卡管”何時終結？妳還欠台大一位校長呢？！



以下為柯志恩臉書全文：



ABS髮夾彎、“總統”走到第一線領導，“卡管”呢？



不知是否敗選後的檢討讓蔡英文更想走到第一線？昨天她第二次迴廊談話，宣布原定新型機車強制加裝ABS暫緩。這個髮夾彎有人拍手，認為“總統”快速解決民怨，不同以往的猶豫不決；但也有人批評“總統”連機車也要插手，未來各部會首長恐更得揣測上意，只會讓官員決策走向更民粹。



新款機車該不該加裝ABS，到底是“真安全”還是“假安全”？以台灣機車的肇事原因，ABS能否降低事故、增加安全保護，這些都應有更專業的論辯。奇怪的是，前天10日報載此政策明年元旦實施恐生民怨，“交通部”隨即澄清新款機車僅占市場15%，不會造成全面漲價，隔天“總統”就以“顧及人民負擔能力”為由宣布政策轉彎，且不忘順便帶一筆，說這是前政府定案的。



確實，此項政策是2015年5月15日由“交通部”宣布將自2019年起實施，民進黨2016年5月20日開始執政，迄今2018年底，倘若政策不對，蔡政府為何不早早修正？而非2天內政策急轉彎，還推給前朝定案。問題是2年多了，專業的論述在哪？溝通在哪？“交通部”完全不檢視就宣布20天後實施，聽到雜音還未善盡溝通，遇到"民怨"“總統”就說緩議，理由是“有責任進行這樣的檢視”。請問，之前決策者都在睡覺嗎？倘若“交通部”認為政策正確，就應站出來為政策辯護，可惜“總統”連給“交通部”辯護的機會都沒有，就直接越俎代庖，親上火線否決“交通部”，這樣的決策模式只會讓人納悶決策係基於專業或民粹？更會讓各部會首長未來在決策時瞻前顧後，因為不知哪一政策又勞“總統”出面踩剎車！



選後的蔡英文似乎很喜歡在迴廊進行談話，直接對賴“內閣”下指導棋，陳菊說“總統”只是對弱勢人民表達關心，不是政策上的干預”，如此說法只是越描越黑，如果真的要給行政部門建議，私下交代賴揆即可，又何必在公開場合展現她才是貼近民意？



蔡英文向來被稱為“文青治國”，主要是因為她上任前、後都靠著美麗、文青般的言詞吸引人，但是講多了卻一直做不到。透過美麗的詞藻包裝願景，對許多議題猶豫不決、模擬兩可、不清不楚，連高度敏感的兩岸問題也以模糊的“維持現狀、台灣價值”等含混以對。事實上，用“文青”二字來形容還有點過譽，用“空泛治國”可能更為貼切。至少文青是指於文學、藝術的殿堂，強調個人與眾不同的想法與品味，那是一種獨特的生活方式，但蔡英文都是用讀稿機讀出“總統”文稿小組所擬的講稿，光看這點就不夠資格稱為“文青”這兩字。



蔡英文六天內兩度舉行迴廊談話，她似乎喜歡以此取代讀稿機，當她置身迴廊為ABS來個髮夾彎時，更多民眾想問她：“卡管”何時終結？妳還欠台大一位校長呢？！