李前寬：弘揚中華民族精神　推進兩岸文化交流

中央文史研究館館員、中國電影家協會前主席、著名導演李前寬（中評社 海涵攝） 中評社北京12月13日電（記者 海涵 實習記者 閻曉陽）12日，中國電影家協會原主席、著名導演李前寬出席由北京大學主辦、中華全國台灣同胞聯誼會合辦、北京大學台灣研究院承辦、中評智庫基金會、中國評論通訊社等協辦的第四屆中華文化論壇。在第二場大會主旨演講中，李前寬以“弘揚中華民族精神 推進兩岸文化交流”為題做主旨發言，他表示，實現中華民族偉大復興需要精神文明的繁榮發展，而電影就是最具文化力和影響力的人文交流載體。李前寬指出，在當今世界的複雜格局下，弘揚中華民族精神，大陸與台灣共同創作優秀電影作品，對於兩岸和平發展十分重要。



李前寬認為，“實現中華民族偉大復興的中國夢”是新時代全民族奮進最響亮的主題詞，它反映了中國人民意願，適應中國和時代發展目標，是凝聚中華民族靈魂的體現。實現這一美好理想意味著包括兩岸四地中國人，在為中國夢的奮鬥中實現自己的夢想，並得到物質文明和精神文明雙重發展的實惠。中國夢就是讓中國人過上美滿幸福的好日子，就是‘仁者，愛人’的道德境界升華‘天下為公’的大同世界，讓中華民族自強於世界民族之林。



李前寬在發言中指出，電影，是最年青的藝術門類，也是最具文化力和影響力的載體，已經成為當今世界人文交流的橋梁和紐帶。回顧大陸與台灣地區電影業交流從無到有的歷程，尤其是改革開放以來的歷程，可以看出，兩岸電影交流日益密切，成為兩岸關係和平發展的重要體現。



回望長達十四年的抗日戰爭，李前寬強調，在反法西斯戰爭的東方戰場，在這場人類正義與邪惡較量中，國共雙方缺少哪一方的存在都是不完整的，而這些合作的歷史還有待電影故事的講述。有許多抗戰題材，如“淞滬戰役”、“武漢會戰”、“中國遠征軍”、“美國飛虎隊”和“中國戰區”以及海峽兩岸現實題材等，還有待兩岸電影同仁共同去表現。

