江丙坤兒江俊德：父親希望兩岸一定要和平

江丙坤之子江俊德接受媒體訪問。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北12月12日電（記者 倪鴻祥）海基會前董事長江丙坤10日辭世，海基會將在公亮廳設置追思會堂。江丙坤兒子江俊德今天下午首度露面受訪時表示，父親心繫兩岸，很希望兩岸一定要和平，也很希望為台商做點事，所以才會積極往來台海兩岸及日本等地。



海基會公亮廳的江丙坤追思會堂，預訂14日、15日上午10時至下午4時、17至21日上午10時至下午4時對外開放接受各界弔唁。江家預訂月底舉辦家祭，追思會暫定明年1月舉行。



江俊德夫婦、前海基會副董事長高孔廉今天下午在海基會董事長張小月、海基會副董事長兼秘書長姚人多等人陪同下前往海基會大樓了解佈置情形，事後江俊德接受媒體訪問表達感受。



江俊德表示，父親赴大陸100多次，從2005年國民黨前主席連戰派他去開始，13年下來累積很多好朋友，所以相信會有很多大陸朋友希望來致意，但目前還不清楚相關的安排，但會希望先把這個追思會堂辦好。



他指出，父親不希望他碰觸兩岸的事情，所以除了旅遊之外，他完全沒有跟父親一起赴大陸過，父親常開玩笑說，“我是唯一沒有走禮遇通關的，完全是去了大陸也不讓台辦知道”。他2歲起就到日本，去南非也有20年，33歲才回台，所以中文是在日本學的。



他表示，20幾年前他從事貿易生意時，父親就告誡公營事業、黨營事業都不能碰，要求公平競爭；他向大陸買東西時，90%以上都是跟台商購買，賣到日本去。



他說，父親很執著的認為兩岸一定要和平，經濟才會好，大家才能安居樂業，所以不管政治立場如何，父親很希望大家要合作，取得共識，一起努力。



對於兩岸服貿協議簽了卻沒通過，江俊德表示，當時政府的情況就是那樣，所以不便答覆，因為任何事一定是現在做了以後才知道好或不好，所以到時候才能知道服貿該簽或不該簽。



他指出，父親生前心願是希望完成自傳，想要對歷史有所交待，一直認為台灣經濟要好，兩岸關係就要好，要不然怎麼辦？誰要幫台灣？



江俊德說，父親的自傳有日本版，但當時只寫到一個階段，後面還有幾年沒寫，所以想要完成。近年他常和媽媽到處旅遊，都把照片放在臉書裡，父親尤其喜歡同一個地方拍照，藉此懷念50年前、50年後的變遷，這或許是父親知道年紀大了，該去老地方、見老朋友，兩岸關係緊張唯一的好處，就是父親可以比較常在家裡多陪太太吃飯，他也常帶孩子回家。



江俊德表示，出事當天下午，他才和父親通電話說，25日要帶著孫子一起去台東參加饒穎奇的女兒饒慶鈴的台東縣長就職典禮，當時父親很開心，所以當晚吃飯很開心，看不出來身體出狀況。