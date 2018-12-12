外交部回應加拿大前外交官康明凱被拘事件

中評社北京12月12日電／外交部發言人陸慷12日在例行記者會上表示，國際危機組織（ICG）在中國沒有依法註冊備案，其人員在中國從事活動本身已觸犯和違反中國法律。



外媒報道，國際危機組織（International Crisis Group）12月11日稱，其東北亞高級顧問、加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）近日在中國被拘留。



陸慷對此回應道，“現在沒有可以提供的信息，如果有這樣的事情，中國相關部門一定會依法依規來處理。中加之間一般情況下是保持著正常的領事溝通的”。



發言人指出，“如果ICG講的這個人是為他們在中國從事甚麼樣的活動，我可以提醒你，或者通過你提醒該組織。據我瞭解，ICG在中國並沒有備案，如果沒有備案，其人員在中國從事活動就已經觸犯和違反了去年剛剛修正的《中國人民共和國境外非政府組織境內活動管理法》”。



陸慷補充道，2016年中國通過的這個法律， 2017年做過了修正，當中規定了境外的非政府組織在中國境內開展活動，應當依據怎樣的條例規定，履行甚麼的手續和程序。



針對其他非政府組織人員來華是否會受影響，發言人指出，中方多次強調中國奉行開放的政策，中國同所有其他國家和各界人士保持著正常往來，所有來華的外國人士只要遵守中國的法律法規沒有甚麼可擔心的。中國歡迎外國朋友、外國人士來中國旅遊。



華為創始人任正非之女、華為副董事長兼首席財務官（CFO）孟晚舟12月1日在溫哥華轉機時被加拿大當局代表美國政府拘押。美國因懷疑其違反華盛頓對伊朗的貿易制裁要求將其引渡。中國駐加拿大大使館稱該事件嚴重侵犯人權，並向美國和加拿大提出了交涉。