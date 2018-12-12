最新民調：2020“柯韓配”支持度7成4

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北12月12日電／2018九合一選戰落幕，2020對戰組合成為討論焦點，根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，“柯韓配”（柯文哲、韓國瑜）支持度高達74.2%；在中國國民黨組合上，以“朱韓配”（朱立倫、韓國瑜）最高有18.7%；民進黨方面，最高是“賴邁配”（賴清德、陳其邁）的20.3%。



民調結果顯示，2020柯韓配（柯文哲、韓國瑜）有高達74.2%網友的支持，但也有4.3%網友出現對兩人的市長任期如何做好做滿的質疑。



在2020人選的支持度上，排序依次是柯文哲37.3%、朱立倫22.1%、賴清德11.9%、蔡英文9.0%、馬英九6.8%，王金平3.7%，吳敦義吊車尾只有3%。



本次民調指出，在競選的搭配上，表態支持柯文哲的網友中，有68.7%支持他跟高雄市長當選人韓國瑜搭配。



其次，在表態支持朱立倫的網友中，有68.7%支持他搭配韓國瑜，32.8%支持他搭配國民黨副主席郝龍斌，而支持他搭配現任不分區“立委”王金平也有24.5%。



另外，在表態支持賴清德的人中，有37.5%支持他搭配連任桃園市長的鄭文燦，35.6%則支持他搭配參選高雄市長失利的陳其邁，而支持他搭配連任台中市長失利的林佳龍也有20.0%。



民調顯示，而在國民黨可能人選的組合上，以朱韓配（朱立倫、韓國瑜）（18.7%）或朱王配（朱立倫、王金平）（18.3%）支持度並列最高，其次是朱郝配（朱立倫、郝龍斌）（11.8%），而其他可能人選組合的支持度則均未超過10%。

