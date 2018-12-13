葉靜漪：兩岸同胞民族、文化認同從未分離

北京大學校務委員會副主任葉靜漪（中評社 海涵攝） 中評社北京12月13日電（記者 海涵 實習記者 閻曉陽）12日上午，由北京大學主辦、中華全國台灣同胞聯誼會合辦、北京大學台灣研究院承辦、中評智庫基金會、中國評論通訊社等協辦的第四屆中華文化論壇於北京大學英傑交流中心舉行閉幕式。北京大學台灣研究院院長李義虎主持閉幕式並對本次論壇進行總結。北京大學校務委員會副主任葉靜漪出席閉幕式並致辭。她表示，中華優秀傳統文化是中華民族的文化根脈，其蘊含的思想觀念、人文精神、道德規範，不僅是我們中華兒女思想和精神的內核，對促進人類文明發展也有重要價值。中華文化論壇對於增強民族意識、凝聚共同意志，形成同心共築中國夢的強大精神力量，是大有裨益的。



葉靜漪首先對本屆論壇的成功舉行表示了高度肯定。她說，在本屆中華文化論壇上，各位專家學者圍繞“振興中華優秀文化、展現中國新形象”這一主題，深入分析研討，廣泛交流觀點，討論很熱烈，成果很豐碩，圓滿完成了論壇的各項議程。



她指出，中華優秀傳統文化是中華民族的文化根脈，其蘊含的思想觀念、人文精神、道德規範，不僅是我們中華兒女思想和精神的內核，對促進人類文明發展也有重要價值。半個世紀前，英國哲學家羅素曾經稱讚：“中國至高無上的倫理品質中的一些東西，現代世界極為需要”。本屆論壇對中華優秀文化中具有當代價值、世界意義的精髓進行挖掘和梳理，可謂牽住了“牛鼻子”，抓住了關鍵處，為傳承和弘揚中華優秀文化，以及建構新時代中國形象提供了重要基礎。



葉靜漪表示，今年是中國改革開放40周年。經過40年的艱苦奮鬥和不懈努力，中華民族經歷了從站起來、富起來到強起來的歷史性飛躍。當前，中國特色社會主義進入了新時代，中華民族站在了新的歷史起點上，開啟了嶄新的歷史征程。為引領全球經濟發展、推動全球治理體系朝著更加公正合理方向發展，習近平總書記提出構建人類命運共同體、共商共建共享“一帶一路”等重大倡議，得到國際社會的廣泛認同和積極參與。如何向世界展示一個嶄新的中國形象，成為當前重要課題。為此，本屆論壇專設“中華優秀文化與新時代中國形象的建構”話題，著重關注從中華優秀傳統文化入手，入情入理講好中國故事，讓作為文明古國、東方大國、負責任大國、社會主義大國的當代中國形象在世界上更加閃亮起來，很有意義。

