選後陸客真回溫？日月潭業者期盼不是幻影

日月潭湖光山色風景優美，搭著遊艇旅遊最暢意。（中評社 林谷隆攝） 中評社南投12月13日電（記者 林谷隆）民進黨執政這兩年多以來，兩岸關係不佳造成陸客人數不斷銳減，重創台灣觀光業發展。2018選舉，藍營選將以“拼經濟”為主軸，在全台22縣市成功取得15個縣市的執政權，不但為台灣帶來新氣象，更為陸客來台旅客增添了新動力，就連日月潭玄光寺外的熱門拍照石碑，在平常日的下午竟然排起了長長人龍。最近陸客回溫的景象，到底真實，還是幻影？



走一趟日月潭風景區，在平常上班日的下午，日月潭中興停車場竟然停了30多輛旅遊大巴，載來了深圳、北京、遼寧等地的旅遊客，來到湖光山色的美景，看看他們小時候課本裡所描寫的寶島日月潭，真是是什麼模樣。



根據“交通部觀光局”的統計資料，2018年從1月至9月到訪日月潭地區有249萬9858人，推敲全年是333萬人，相較2017年全年度的320萬3963人，應該是微幅增加，但在2014年馬英九執政時全年度則是有474萬5273人，短短四年遊客數銳減140餘萬，最主要就是因為陸客團銳減。



當年開放陸客來台觀光，全台各縣市都因為陸客經濟活水，帶動地方發展，特別是知名的日月潭景區，來訪的陸客，從2008年開放之初，一年湧進數十萬，暴增到2014年破225萬，到了2017年又銳減至80餘萬。陸客帶來的龐大商機，曾經讓日月潭觀光業欣欣向榮，如今也因為陸客銳減，也讓日月潭也頓失活力，讓業者不勝欷噓。



所以在九合一選舉後，不斷有消息傳出陸客團有回溫的情況，以日月潭單一個風景區來觀察，在選後第三個禮拜確實陸客團有增加的情況。不只日月潭最大的遊艇公司、碼頭船舶休閒事業有限公司總經理劉盈嬋觀察到陸客團回溫，連帶著自由行陸客也變多了；在日月潭水社碼頭賣了60年茶葉的鄒金盆也說，假日變化不大，但是平常日就能明顯看出陸客有變多了。



日月潭業者對2016年以前，陸客為觀光業帶來欣欣向榮的場景，仍然記憶猶新，所以一旦嗅出陸客回溫的趨勢，他們比誰都更認真看待，包括前幾年停工的日月潭新飯店，都趕在最近完工啟用；看中陸客購買力的魚池農會，更是要趕在明年中啟用“日月潭紅茶館”，未來能讓陸客認識日月潭紅茶文化，更重要是買到最正宗的茶葉；就連屬於官方管轄的日月潭水社碼頭，最近都在進行擴建工程，為了就是在陸客再訪前，先做好準備工作。



根據從事台灣旅遊10年資歷的瀋陽領隊丁芸透露，她從風景區的壅擠程度與旅遊大巴的數量，推敲陸客團應該是回溫到全盛時期的4成。雖然真實情況還不容這麼樂觀看待，畢竟影響兩岸關係最核心的九二共識，執政的民進黨政府還是不願承認，國民黨取得大勝的戰場，只是地方縣市首長。



未來蔡英文執政一年半的兩岸關係走向，現今仍不明確，但從日月潭玄光寺外的“吵架石碑”再度排起拍照人潮，讓觀光業者對於未來又充滿期待，這個心聲政府一定要認真看待。