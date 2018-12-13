中評關注：吳敦義朱立倫從初選制度開打了

吳敦義近來備受黨內要求世代交替的壓力。（中評社資料照） 中評社台北12月13日電（記者 張嘉文）中國國民黨九合一選舉雖大勝，但黨內要求世代交替的聲音卻愈來愈大，特別是針對接下來的2020大選黨內初選制度，中生代強烈主張全民調產生人選，種種都被解讀成是針對主席吳敦義而來。這些紛擾最終還是要回到吳敦義和即將卸任的新北市長朱立倫角逐大位之爭，現在僅是挺吳和挺朱派的前哨戰，接下來的競爭將漸趨白熱化。



中國國民黨“立委”林為洲11日與國民黨台北市議員當選人羅智強聯名投書，發表“黨務革新宣言”，其中主張2020大選提名初選應採“全民調”，並鼓勵中、新生代踴躍參與初選；此外，經黨正式提名的2020候選人，也應直接接任黨主席，並規畫“立委”提名。許多中生代藍委也都響應此想法。



林為洲雖然表明這番宣言不是針對吳敦義，但眾所皆知，他和吳在之前因為新竹縣長提名的風波已種下心結，上周吳敦義宴請種藍委時，林刻意請假未到，其實就可以嗅出一二。



至於為何國民黨中生代此時頻頻會發出主張全民調的聲音，主要也是外傳親吳中常委已在計劃，2020大選提名機制將朝民調加計黨員投票的方式進行，搭配提名時間押後到明年五、六月，讓吳可以先打贏全台各縣市的正副議長及5席“立委”補選，累積更多的戰績，讓目前看來民調較低的吳敦義，可以用時間來換取空間，獲得最大的戰略優勢。



朱立倫部分，即使未鬆口要參選2020，但受訪時也頻頻唱和中生代藍委要求的世代交替，就是意在給握有黨機器的吳敦義壓力，箝制挺吳中常委在制定初選遊戲規則上的空間。



這樣黨內爭奪大選資格的戲碼，對於國民黨來講已確定會上演，而良性競爭挑出最強的參選人對於選民來說當然是好事，但如果最終淪為惡鬥而兩敗俱傷，選民發現國民黨還是原來那很會內鬥的國民黨，是否會消磨掉此次九合一大勝的氣勢和支持度，是值得觀察的發展了。

