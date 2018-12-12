習近平會見出席2018從都國際論壇外方嘉賓

中評社北京12月12日電／國家主席習近平12日在人民大會堂會見出席“2018從都國際論壇”外方嘉賓。



新華社消息，習近平著重介紹了中國40年改革開放成就和新一輪高水平對外開放重要舉措，深入闡述中國同世界關係，並聽取外方嘉賓代表發言。



習近平指出，今年“從都國際論壇”的舉辦正值中國人民慶祝改革開放40周年之際。改革開放這一關鍵抉擇堪稱第二次革命。40年來，中國發展取得巨大成就，人民生活得到極大改善，從短缺走向充裕、從貧困走向小康。



習近平強調，中國的改革開放以人民為中心。新時代中國經濟發展的重要特征是，由高速增長轉向高質量發展、從量的擴張轉向質的提升。要實現更平衡更充分的發展，必須靠進一步深化改革、擴大開放。在今年4月博鰲亞洲論壇年會上，我宣布了大幅度放寬市場准入、創造更具吸引力的投資環境、加強知識產權保護、主動擴大進口等一系列擴大開放的重大舉措。中國成功舉辦首屆中國國際進口博覽會，我在開幕式上又宣布了擴大開放新的重要舉措。中國堅持走多邊主義道路，開放的大門會越開越大。



習近平強調，當前，中國經濟運行保持總體平穩、穩中有進。中國仍然是世界上最大的發展中國家，讓老百姓都過上好日子是我們努力的方向，也是中國經濟的重要潛力所在。隨著收入水平提高，中國人民對高品質生活的追求會帶來更多的消費需求。我們對中國經濟長期向好的基本面有堅定信心，對中國經濟保持中高速增長、邁向中高端水平有堅定信心。



習近平指出，中國改革開放歷程是全方位的。中國是國際秩序的積極維護者和貢獻者，這已得到國際社會的認同。中國的發展是世界的機遇。中國改革開放的實踐充分說明，只有堅持合作共贏，國家發展之路才能走得通、走得遠。



習近平強調，中國提出“一帶一路”倡議，就是要為國際社會搭建合作共贏新平台。這個倡議源自中國，屬於世界，始終秉持共商共建共享原則，致力走出一條和平、繁榮、開放、綠色、創新、文明之路，為各參與國帶來新的發展機遇。中國的對外投資和產能與基礎設施建設合作，帶動了有關國家工業化進程，促進了當地民生改善和經濟社會發展。真誠希望各國加入“一帶一路”夥伴網絡，讓“一帶一路”建設更好造福各國人民。



習近平強調，中國推動構建新型國際關係、構建人類命運共同體，著眼點也是同各國實現合作共贏。我們提出構建新型國際關係就是要秉持相互尊重、公平正義、合作共贏原則，走出一條對話而不對抗、結伴而不結盟的國與國交往新路。構建人類命運共同體就是要建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。這符合中國人民和世界人民的根本利益，需要我們共同作出不懈努力。



習近平指出，中國的改革開放譜寫了輝煌的歷史篇章，下一個40年也必將有讓世界刮目相看的新成就。各國只有同心協力、攜手前行，才能把世界人民對美好生活的向往變為現實，人類才能擁有更加美好的未來。



拉脫維亞前總統弗賴貝加等外方嘉賓先後發言，祝賀中國改革開放40周年。他們表示，中國改革開放成果豐碩，為中國帶來翻天覆地變化，也對世界產生重大積極影響。我們認同中國自主選擇的發展道路，讚賞中國在國際上的積極作用，贊同構建人類命運共同體的重要主張。當前經濟全球化日益深化，各國相互聯繫日益緊密。我們主張在增進互信與互利共贏基礎上發展國家間關係，維護世界和平，推動共同增長，反對單邊主義、孤立主義和保護主義。中國的“一帶一路”倡議為許多國家帶來實實在在的好處。國際社會普遍從中國的發展中受益，期待中國在發展、應對氣候變化、維護多邊貿易體系等國際事務中繼續發揮領導作用。我們尤其高度評價中國致力於幫助非洲等發展中國家提高自主發展能力，實現共同發展。



會見前，習近平同外方嘉賓集體合影。



中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，國務委員兼外交部長王毅等參加會見。



“從都國際論壇”由中國人民對外友好協會同澳大利亞中國友好交流協會於2014年共同創辦，邀請多國前政要、知名專家學者、商界領袖等各界人士參加。“2018從都國際論壇”主題為“改革開放與合作共贏”。