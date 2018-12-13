中評關注：敗選後不停歇　林佳龍的下一步？

林佳龍12日出席三井台中港outlet開幕式。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中12月13日電（記者 林谷隆）民進黨“正國會”掌門人台中市長林佳龍連任失利，選後佈局卻未停歇，除藉由公開行程宣傳施政成果，更持續經營網路社群。他公開宣佈不參選民進黨主席，卻承諾要參與民進黨重建，也推薦子弟兵投入台中“立委”補選，暗中介入民進黨台中市議會黨團改選等。林佳龍持續深耕影響力，似有站穩台中再北上的可能。



24日連任失利後，林佳龍26日回到台中市政府，主持任內最後一次市政會議，還象徵性與局處首長拍了“畢業照”，隨後就像市府告假，對外還是一貫強調 “沈潛、反省、檢討”。12月7日後，林佳龍開始出席台中車站鐵道園區簽約儀式、三井台中港outlet開幕式等活動，不斷強調施政成果。



林佳龍更利用聖誕樹點燈，7日晚間前進西區柳川，8日晚間在豐原葫蘆墩圳，邀支持者到場參加，還透過臉書直播與網路粉絲互動，雖然不似陳其邁“邁萌咖啡”那樣引起討論，已經讓人注意到他在敗選後，網路社群還是持續經營。



對於敗選後的下一步？林佳龍不把話說死，他雖然在12日公開表態不參選民進黨主席，並推薦桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌、參選高雄市長失利的陳其邁與“文化部長”鄭麗君等人，表示他們都是學運世代出身，他會全力來協助。



但撇開鄭文燦早早就拒絕參選，林右昌也不選，如果陳其邁與鄭麗君都不承擔，最後是否會接受“非新系陣營”的推舉，承擔黨主席大位？林佳龍的話也是說得很玄，他說“這不是一個人要不要的問題，而是整個黨，大家一定要放空自我”，林還說過“我秉持成功不必在我，大家一起來扛責任的態度”出發，他一定會積極參與民進黨的重建、再起，這樣的表態不已昭然若揭。



如果將視角轉回台中政壇，選後林佳龍在台中佈局也從未停歇過。其一是比較公開的訊息，國民黨籍盧秀燕當選台中市長後，遺留下的台中市第五選區“立委”空缺，即將在明年1月27日補選，民進黨中央在尊重林佳龍的“意志”下，提名了市府團隊核心成員、現任台中市交通局長王義川，力圖搶下台中第二席龍系“立委”（目前一席是時代力量的洪慈庸、林佳龍愛將卓冠廷的妻子）。

