中評關注：蔡柯會能搶救綠白貌合神離？

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北12月13日電（記者 鄭羿菲）九合一選舉後，民進黨首要之務就是看能不能與無黨籍台北市長柯文哲重啟合作，從前台北農產運銷公司總經理吳音寧下台、放行雙城論壇大陸來台官員，到蔡英文文膽姚人多深夜PO文向柯致歉，都可見蔡英文一步步釋出善意，搬開白綠合作的石頭。13日登場的柯蔡會，兩人能否冰釋前嫌，值得觀察。



盤點民進黨選後向柯文哲拋出合作的風向球，除台北市一席“立委”補選，值得注意的是中國國民黨12日進行台北市議會議長初選資深議員陳錦祥出線，只要29席國民黨議員，再加上2席新黨議員、1席無黨籍議員，議長之位如探囊取物；但民進黨市議會黨團總召張茂楠12日卻表達，綠營爭取議長位“不排除尋求友柯議員合作”，顯見醉翁之意不在酒。



儘管蔡英文頻頻搬除可能擋在白綠合作之間的障礙，但柯文哲卻絲毫不領情，在蔡文膽姚人多PO出道歉文隔天一早就開轟“噁心，把戲真多”，可見在柯心中的頭號戰犯都不是他們。



外界猜測，讓柯文哲不爽的頭號戰犯們，除了在選舉期間謾罵柯，造成柯僅能以三千多票險勝的姚文智外，還有至今仍在政論節目謾罵，遭柯妻陳佩琪點名的“柯黑大魔王”民進黨議員王世堅，及再度拿出4年前國民黨打擊柯文哲的器官買賣爭議、出版《屠殺》中文版的深綠人士吳祥輝等3人。



不過，即便蔡英文沒辦法讓姚文智、王世堅、吳祥輝向柯文哲交代清楚，蔡仍盡力“討好”柯，各界矚目的“柯蔡會”即將在13日下午登場，府方主動提出與柯文哲會面的地點就在柯招牌政績“北門”，蔡英文特地要在北門聽完相關簡報後，再與柯文哲一同步入附近的中華郵政大樓討論，十足給柯面子。至於柯文哲接不接受，還是如同之前的台灣醫療科技展般，蔡、柯相見依舊貌合神離，就要看今天的發展了。