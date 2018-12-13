中評關注：林智堅高票連任市長　卻朝小野大

民進黨林智堅高票連任新竹市長，但面對新民意問政聯盟加入國民黨，議會生態“朝小野大”更嚴重，未來施政面臨更大監督力量。（照片：新竹市政府提供） 中評社新竹12月13日電（記者 黃文杰）新竹市議會無黨籍新民意問政聯盟，過去由議長謝文進號召10位無黨籍議員成立已9年，這次謝文進轉戰市長失利，聯盟只有6人順利連任，副議長許修睿等6人決議加入國民黨，讓國民黨在市議會的席次從15席增加到21席，在市議會全部34席中確定過半，誓言搶下正副議長。



新民意問政聯盟，許修睿、余邦彥、羅文熾、陳啟源4人，原就是國民黨籍，已恢復黨籍，吳國寶和黃美慧2人，則申請加入國民黨，也經市黨部同意，6人攜手加入國民黨，市議會新民意問政聯盟將走入歷史。



值得關注的是，這次新竹市長選舉，在投票率65.44%下，民進黨林智堅高票連任新竹市長，不僅拿到超過10萬以上的得票數，比本屆多出近3萬票，得票數逼近過半，更是民進黨在新竹市長選舉，有史以來拿到最高得票數。但民進黨在市議員卻嚴重挫敗，提名12席、僅選上6席，較本屆掉3席，連林智堅在家鄉香山區提名的2席市議員都雙雙落馬。



過去議會生態，新民意聯盟立場比較親綠，維持一定的府會和諧，如今新民意以“完成階段性任務”，全數加入國民黨，讓國民黨席次一舉過半，民進黨又只拿下6席，“朝小野大”傾斜更嚴重，勢必藍營會更強力監督民進黨林智堅，未來新竹市議會與新竹市政府，府會關係怎樣維持？備受矚目。



雖然民進黨在市議員選舉，只能到6席，不過第一次參與市議員選舉的時代力量，提名4席就選上3席、實力不容小覷，綠黨提名5人選上1席，顯示小黨進市議會監督成趨勢，民進黨也要爭取時代力量與綠黨的支持。