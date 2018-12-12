習近平同厄瓜多爾總統莫雷諾舉行會談

中評社北京12月12日電／國家主席習近平12日在人民大會堂同厄瓜多爾總統莫雷諾舉行會談。



新華社消息，習近平指出，2016年，我對厄瓜多爾進行國事訪問，兩國建立全面戰略夥伴關係，翻開了中厄關係發展新篇章。總統先生上任後致力於深化中厄友好合作，我對此表示讚賞。推動中厄關係健康穩定發展，符合兩國和兩國人民根本利益，也符合和平、發展、合作、共贏的時代潮流。



習近平強調，雙方要密切高層及各領域各層級交往，加強戰略溝通協調，交流治國理政經驗，增進對彼此發展道路的相互理解和支持，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上，繼續相互堅定支持。



習近平指出，中方歡迎厄方參與共建“一帶一路”，共同推進基建、產能、農業、信息技術、新能源、環保等領域合作。歡迎厄方積極開拓中國市場，分享中國發展機遇。中方對厄融資合作完全基於平等互利和商業原則，從不附加任何政治條件。中國政府要求在厄瓜多爾的中資企業遵守當地法律法規，誠信經營，憑借自身實力公平競爭，希望厄方為他們創造良好的投資環境，保護他們的合法權益。雙方要鼓勵人文、科技交流，開展執法合作，保障正常人員和經貿往來。中方將繼續支持厄方震後重建和防災減災。



習近平強調，中厄雙方在重大國際和地區問題上擁有相同或相近立場，要緊密協調配合，共同維護多邊主義，共同推動全球治理體系改革，共同捍衛發展中國家正當權益。



莫雷諾表示，中國是厄瓜多爾真誠的朋友，厄方欣賞中國悠久的歷史文明，欽佩中國改革開放成就以及中國人民的勤勞智慧和開拓創新。中方為厄瓜多爾經濟社會發展提供了寶貴支持和幫助，特別是2016年厄遭受地震災害後及時向我們施以援手，厄瓜多爾人民對此深表感謝。中方的“一帶一路”倡議是重要的國際公共產品，也將厄中兩國更緊密地聯繫在一起，厄方願積極參與，在廣泛領域拓展合作。厄方歡迎並感謝中方向我們提供的融資支持，這對促進厄瓜多爾發展、特別是基礎設施建設十分重要。厄方希望擴大對華出口，並主辦中拉企業家高峰會，願在科技創新領域交流互鑒。厄方願加強同中方在聯合國可持續發展議程等多邊事務中的溝通協調。



會談後，兩國元首共同見證了中厄兩國政府關於共同推進“一帶一路”建設的諒解備忘錄等雙邊合作文件的簽署。



會談前，習近平在人民大會堂北大廳為莫雷諾舉行歡迎儀式。楊潔篪、蔡達峰、王毅、陳曉光、何立峰等參加。