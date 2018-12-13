中評關注：游盈隆參選民進黨魁挑戰兩岸路線

游盈隆宣布參選黨主席。（中評社 資料照） 中評社台北12月13日電（記者 黃筱筠）台灣民意基金會董事長游盈隆宣布參選民進黨主席，看似震撼，其實也算是預料中的事情。過去民進黨主席選舉，獨派都會有人參與，之前傳出遠景基金會董事長、前“外交部長”陳唐山有意參選，但現游盈隆明確表態後，獨派應只會一人登記，主要是希望在選舉過程中挑戰黨內路線。相信游盈隆在過程中也一定會劍指蔡英文，隔空逼問蔡的兩岸路線怎麼調整。



民進黨主席登記10日開始受理，到本周五截止，至今仍沒有人登記，只有游盈隆召開記者會明確表態會參選。



面對民進黨在2018年九合一敗選，黨內一再有呼聲由中生代出征黨主席，但被點名的新潮流桃園市長鄭文燦、敗選的台中市長“正國會”林佳龍等都表態不選，推拖的態度可看出大家對於民進黨目前發展不樂觀，才會只想保護自己，不願出來承擔。



陳其邁仍屬保留態度，被認為最後若真的沒有人選，應該會出來參選。而新潮流原力推“文化部長”鄭麗君，但在民進黨“立法院”黨團總召柯建銘婉轉批評下，應該不會出來參選了。被認為代表英系的“立法院長”蘇嘉全，原有意請辭院長參選黨主席，但在外界批評聲浪下，也聲明不會參選。因此代表英系的陳其邁參選可能性極高，畢竟在游盈隆宣布參選狀態下，不可能沒有一位親蔡英文的人選參選。



補選出來的黨主席將是面對2020提名，蔡英文為了2020有機會連任，一定會力挺親近的人出來參選黨主席。而在中生代接班的聲音之下，可能就是陳其邁。



親近扁的游盈隆可能也是在中生代接班主軸下被推出來的人選，否則若是推陳唐山，83歲的老將在選舉過程中一定會被批評。



游盈隆的經歷非常豐富，美國北卡羅萊納大學政治學博士，擔任過民進黨副秘書長、海基會副董事長等，要參選民進黨主席綽綽有餘。而游的政治立場親扁與獨派關係好，相信未來在黨主席選舉過程中，除了會挑戰黨主席參選人，也一定會挑戰蔡英文兩岸論述。游的參選，讓民進黨主席選舉增添可看性。