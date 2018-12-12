馬朱同賀北大台灣校友總會在台十週年

馬英九出席北大台灣校友會十週年晚會。（中評社） 中評社台北12月12日電／北京大學台灣校友總會第三屆第三次會員大會暨年終晚會12日晚間在台北君品飯店舉行，馬英九及新北市長朱立倫皆出席晚會與北大台灣校友同歡。



馬英九表示，2018年是北京大學建校120週年的校慶，很榮幸能夠在這個特別的一年蒞臨中國北京大學台灣校友總會的年度大活動。120週年與世界上許多千年名校相比，北大是年輕的。世界一流大學不少卻看見在座各位產官學界的先進們對於促使兩岸交流，能以更廣闊的胸懷和更大的信心，重新審視兩岸、審視世界，他心中充滿喜悅。



新北市長朱立倫也強調，他1994年在北京大學經濟系的客座教授，當時便住在北大芍園，是早期兩岸學術交流的先行。他懷念在北大的日子，盼望大家共同努力為兩岸和平發展做出貢獻。



北京清華大學台灣校友總會理事長孫國華、中國政法大學台灣校友總會理事長賴文平、海基會前副董事長兼秘書長張顯耀及200多位北大校友等出席活動。



馬英九還說，知識是人類共同的財富，實務則是工商界共同搭建的知識庫，莫不將自己置身於璀璨的世界大學星群之中，彼此激盪、彼此學習，學識和心靈的交流是沒有國界的，大學是世界的，北大也是世界的。盼望各位成為台灣的中流砥柱，讓台灣走出去，讓世界走進來。他勉勵大家努力成為懂自己、懂社會、懂兩岸、懂世界的企業家。



馬英九也感謝創會理事長郭國聖、現任理事長李玉文等人搭建起北大校友平台，多年來積極召集全台灣的企業家，秉持“團結和諧、榮耀工商”使命與願景，對內服務所有校友，對外拓展兩岸經貿交流，可謂是“承先啟後、繼往開來”先鋒。



