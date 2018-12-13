快評：不拆除陸資腳鐐　喚不回昔日榮景

中評社快評／民進黨“立委”近日跟風吶喊，要求禁止華為產品和贊助，在台灣搞到鬧哄哄。“綠委”蘇巧慧指華為贊助新北市政府歡樂耶誕城活動，有“資安外洩”疑慮；台北富邦銀行董事長陳聖德則被追問“有沒有用中國大陸產品或微信”，讓他哭笑不得，哪裡沒有大陸製造的產品！



台灣媒體說，蘇巧慧連廣告贊助都扣上“影響國安”大帽子，動機怪異，難免引人猜疑。而犯下這種常識性的錯誤，說明“蘇巧慧們”已從“反中”變反智。綠營繼續以意識形態掛帥，不時以反智的言行“反中”，目的是要毒化兩岸關係，也是在倒台灣經濟的米。九合一選舉結果已說明綠營這一套不得人心。



大陸國台辦發言人馬曉光12日被詢及會不會鼓勵大陸企業到高雄投資時表示，陸資赴台被綁住了“手腳”，所以只能是“戴著鐐銬跳舞”，台灣方面應該盡快檢討並放寬那些包括對陸資限制在內的不合理的政策。



陸資赴台像“戴著鐐銬跳舞”，是非常形象、也非常貼切的比喻。近年台灣的外來投資競爭力節節衰退，甚至敬陪亞洲末座，與台灣不合理的投資政策、特別是針對陸資的限制政策有關。歷年來陸資赴台投資的總額、領域非常有限。



大陸是全球資本輸出大國，台灣當局不拆除針對陸資的“腳鐐”，喚不回台灣昔日的經濟榮景；蔡當局時常喊的“投資台灣正是時候”的話，只會是一句空話。