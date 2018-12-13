大華網路報：他只是位世界金牌麵包師傅

中評社香港12月13日電／大華網路報今天發表時評說，吳寶春的麵包店才剛在上海試營運，就有大陸網友號召抵制“台獨麵包”，讓他在網路上表明他認同“九二共識”後，又在台灣內部引發爭議與批評的紛擾。吳寶春只是位得過世界金牌獎的麵包師傅，他所擁有的世界級的專業技術成就，並不足以讓他掌握世界格局與複雜的兩岸關係，但卻可藉由到大陸展店，從生活中牽繫起兩岸的同胞情。



過去台灣民眾把吳寶春視為“台灣之光”時，他未必能夠理解這個稱號的光環，其實已從“華人之光”大為縮小成“台灣”。吳寶春來自台灣屏東農村，他能刻苦向上躍登世界級西點麵包師傅，奮鬥精神自應成為人生勵志的好教材。



只不過，吳寶春在法國參加2010年世界麵包大賽勇奪金牌後，在台灣獲得了極大的推崇與讚譽時，其實裡面已暗藏了許多超過他的能力所可理解的政治“符號”與“標籤”，而並非一位麵包師傅所能覺察。



為什麼大陸網友會稱吳寶春的麵包是“台獨麵包”？導因於他應媒體詢問是否考慮到大陸展店時，曾說過“中國市場雖然有13億，但全世界有70多億，不會把眼光只看在中國”，被若干人士刻意扭曲及渲染式解讀後，遭到大陸網友認為他具有“台獨意識”。此外，在他的“吳寶春麥方店”的官網上，介紹某式樣的麵包時以紅字註明“代表參加2016世界麵包大賽，台灣國家特色麵包”，自也易被有心人刻意檢視。