蔡英文迴廊談話　孫大千諷下次在西門町吧！

孫大千今在臉書發文表示，蔡英文下次乾脆站在西門町召開記者會吧！（照片：孫大千臉書） 中評社台北12月13日電／蔡英文日前二度在“總統府”內舉行“迴廊談話”，直接面對媒體。對此前國民黨“立委”孫大千今早在臉書發文暗諷，按照這種“神邏輯”，蔡英文下次乾脆站在西門町召開記者會吧。民進黨敗選的原因，在於沒有辦法“體察民情”，和蔡英文有沒有“站在第一線發言”，到底有什麼關係呀？



孫大千臉書全文如下：



照這種“神邏輯”，蔡英文下次乾脆站在西門町召開記者會吧！



首先，關鍵不是記者會的地點，而是記者會的內容。



其次，身為“總統”站在第一線為政策進行解釋和辯護，本來就是天經地義的事，這有什麼好歌功頌德，感激涕零的呢？



而且，民進黨敗選的原因，在於沒有辦法“體察民情”，和蔡英文有沒有“站在第一線發言”，到底有什麼關係呀？



再來，如果蔡英文沒有辦法做出符合民眾期望的決策，那麼當她乾綱獨斷，大權在握的時刻，恐怕是台灣另一個災難的開始。



其實，蔡英文真的不需要“做一個很不一樣的“總統”。她只要做回2016年台灣人民投票支持的那個蔡英文，找回參選的初衷，莫忘所做的承諾，保持謙卑的自省，自然能夠從谷底翻身。



畢竟，態度比形式更重要！不是嗎？