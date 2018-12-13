40年過去，中國海軍裝備已躋身世界先進行列

中評社北京12月13日電／眼下，“偉大的變革——慶祝改革開放40周年大型展覽”正在國家博物館火熱展出。在國防和軍隊建設專題展區的展台上，我們可以看到，海軍現役的主要艦艇模型排成整齊的兩路縱隊進行集中展示：打頭的是遼寧艦和國產航母，094型核潛艇和093A型核潛艇、052C型和052D型驅逐艦、054型護衛艦和056A型輕型護衛艦、071型兩棲船塢登陸艦、901型綜合補給艦等緊隨其後。旁邊展台上還有鷹擊-12A艦艦導彈、鷹擊-12B岸艦導彈等新一代反艦導彈武器系統。這充分反映了海軍40年來跨越式發展的巨大成就，也展示了海軍正在日益增強的維護國家海上安全和實現國家利益拓展的綜合實力。



核潛艇和常規潛艇裝備跨代發展



潛艇是水下作戰的利器，也是大國海軍的重要標誌之一。冷戰時期，美國海軍重點發展以航空母艦為主的水面艦艇編隊海空作戰能力和以攻擊型核動力潛艇為重點的水下攻擊能力，而蘇聯則重點發展以各型攻擊型核潛艇、多用途巡航導彈核潛艇和常規潛艇為基礎的水下綜合作戰能力。1949年4月成立的人民海軍早期曾經借鑒蘇聯海軍建設經驗，大力發展水下作戰力量，自行突破了常規潛艇、核動力潛艇的設計建造大關，先後建造服役了多種型號潛艇裝備。



核潛艇是大國海軍的重要水下作戰平台，也是大國實力地位的象徵性符號之一。在很長時間裡，能夠完全自行設計建造核潛艇的國家只有美國、俄羅斯、英國、法國和中國這5個聯合國安理會常任理事國。印度剛剛突破核潛艇建造大關，但總體技術水平不高。



彈道導彈核潛艇主要攜載潛射戰略彈道導彈，是水下戰略核力量的主要載體，也是第二波次核反擊作戰的主力。在海軍艦模展台上，我們看到了第二代094型戰略彈道導彈核潛艇和093A型攻擊型核潛艇，其整體戰術技術水平已經達到了世界第三代核潛艇的水平。



中國海軍除了裝備先進的核動力潛艇，還裝備了多個型號的先進常規動力攻擊型潛艇。在展台上有第三代常規動力潛艇039型及其改進型039A/B型的模型。其靜音性能不斷改善，水下噪聲輻射系數日益接近世界先進水平；水下綜合攻擊能力顯著提升，可以在水下發射潛艦導彈、魚雷、水雷等多種攻擊型武器，對敵方水面艦船或潛艇等目標進行中遠程攻擊，整體水平已經進入世界先進行列。



航空母艦實現零的突破

