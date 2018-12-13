林濁水諷陳菊　有何能力挽全台狂瀾？

林濁水在臉書表示，蔡英文有什麼能力挽住全台狂瀾。（照片：林濁水臉書） 中評社台北12月13日電／蔡英文日前對ABS政策、煙價等政策直接打臉“行政院”，“總統府”秘書長陳菊在“立法院”表示，民進黨都支持蔡英文。對此，前民進黨“立委”林濁水今日表示，既然陳菊非留任不可，還是一句話，愛之適足以害之。



林濁水指出，陳菊日前考慮辭是因為高雄敗選自責，這恐怕反而不一定要。關鍵是蔡政府的施政，否則都沒有辦法在初選時讓力挺的人選不輸陳其邁那麼多了，有什麼能力挽住全台狂瀾。



林濁水臉書全文如下：



“總統”支持度15%，陳菊在“立法院”卻說，民進黨都支持蔡英文。民進黨整個都那麼不接地氣？那黨的前途會OK？“立委”想到2020都嚇得要命了。



陳菊又強調“總統”嗆ABS政策、煙價等公開打臉得“政院”臉上無光，都不會干擾到“行政院”，都很好。



不好吧。三天兩頭被公開打臉，“行政院長”和部長有什麼威望施政，何況“總統”的政策是經過深思熟慮的是對的？董氏基金會、社運團體、柯媽會怎麼說？“財政部”、衞福部不頭痛？就不說教“憲法”的教師要怎樣教學生了。



既然非留任不可，還是一句話，千萬不要愛“總統”愛到愛之適足以害之。



至於考慮辭是因為高雄敗選自責，這恐怕反而不一定要。關鍵是“總統”的施政，否則都沒有辦法在初選時讓力挺的人選不輸陳其邁那麼多了，有什麼能力挽住全台狂瀾。