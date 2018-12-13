台大醫師王明鉅：2020再公投重啟核四

王明鉅對於以核養綠公投過關，民進黨卻不改變廢核政策提出批評。（照片：王明鉅臉書） 中評社台北12月13日電／全力推動以核養綠公投的台大醫院前副院長王明鉅昨日在臉書上發文表示，他天真以為民進黨會改變它的2025廢核政策，會考慮至少把核二、核三廠延役，甚至還夢想他們會考慮核四重啟，但經過選後近20天的變化與沈澱，我現在知道，他們真的根本不會。他感嘆，公投後更悲觀了，現在唯一的解決之道，就是2020再公投一次，並要所有候選人清楚表態。



以下為台大醫學院麻醉科教授王明鉅臉書全文：



公投之後更悲觀！



“以核養綠”廢除電業法95－1的公投結果出爐之後，我的確高興了好幾天。



我天真的以為民主進步黨會尊重公民投票結果所代表的民意。我也天真的以為民進黨會改變它的2025廢核政策。真的會考慮至少把核二、核三廠延役。甚至還夢想他們會考慮核四重啟。



我是個白痴。



經過大選與公投之後近二十天的變化與沈澱之後。我三十年來第一次對台灣的未來感到悲觀。



我對民進黨與國民黨，以及他們所將提出來能源政策，都感到悲觀。



先說民進黨。



雖然民進黨這次在地方選舉中大敗，他們所提出的2025非核家園政策與落實政策的電業法95－1都被否決了。



但我認為民進黨根本不會在2020大選之前的這13個月中，重啟或延役任何核能電廠。



我現在知道，他們真的根本不會。



原因很簡單。因為在未來這13個月裡面，台灣的電力供應狀況，和目前幾乎完全相同。2019年將會有基隆協和電廠＃1＃2兩部燃油機組100萬瓩，以及大林50萬瓩燃氣機組退役。但也會有林口燃煤新三號機80萬瓩與通霄新＃2機89萬瓩一起投入商轉供電。甚至連本來2020年才要上線供電的通霄新＃3號機89萬瓩，在2018年的此刻就已經開始試俥發電了。如果再加上民營天然氣電廠將可能在三到四年內商轉供電。



所以2019年的夏天，將比今年的夏天供電更充裕。我相信也不會出現缺電的狀況。



因為根本沒有立即缺電的危險。所以民進黨政府不可能讓台電提出核二廠延役。核二廠2021年才要除役。所以一切等2020大選之後再說。



更何況就算為了選票，也當然沒有必要為了得到贊成核能的人的支持（還不一定能得到），去得罪原本強烈反核的400萬票他們的“鐵粉”。