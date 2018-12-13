美“岸基宙斯盾”反導再獲成功　優先部署日

中評社北京12月13日電／當地時間11日，美日聯合開發的“標準-3”Block IIA反導攔截彈成功進行了一次遠程彈道導彈攔截試驗，這是該型導彈的第5次攔截試驗，也是今年連續第二次成功。這被西方媒體視為該導彈發展歷程中一次里程碑式的事件。中國專家表示，該導彈具備對中遠程彈道導彈攔截能力，而且未來可能會優先部署到日本和東歐的“岸基宙斯盾”系統中，這將會對地區戰略平衡構成很大影響。這或許還會迫使相關國家加速研製、裝備可躲避其攔截的高超音速導彈系統。



新型“標準-3”攔截彈5試3中



據美國《防務新聞》網站11日報道，美國海軍和導彈防禦局周二利用位於夏威夷的“岸基宙斯盾”系統成功擊落一枚遠程彈道導彈靶彈。該測試標誌著正在開發中的“標準-3”Block IIA導彈本年度連續第二次成功攔截目標。上次成功的攔截試驗是10月份進行的，結束了之前連續兩次失敗。同時，這也是“標準-3”Block IIA的5次攔截測試中第3次成功。



英國路透社12日的報道將這次攔截稱為“一個里程碑式的事件”，認為這表明“美國有能力擊落來自朝鮮等國的中遠程導彈”。路透社稱，在最新測試中使用的“岸基宙斯盾”系統配備的“標準-3”Block IIA攔截彈由美國雷神公司和日本三菱重工共同開發。





《防務新聞》稱，美國導彈防禦局（MDA）發言人馬克·萊特說，這枚攔截彈是從夏威夷發射的，根據距離考艾島太平洋導彈靶場的“岸基宙斯盾”導彈防禦測試設施很遠的傳感器提供的軌跡飛行。萊特確認，“岸基宙斯盾”從始至終都沒有為攔截彈提供飛行軌跡，也就是說攔截的過程中，靶彈信息完全由“岸基宙斯盾”以外的傳感器提供，攔截彈發射後根據這些信息鎖定目標。據稱，這是一項MDA正在開發的關鍵能力。



MDA的通稿稱，靶彈是由一架美國空軍的C-17運輸機在“岸基宙斯盾”試射場西南數千英里外發射的。“這項活動利用了由彈道導彈防禦系統的指揮、控制、戰場管理和通信套件連接的地基、空基和天基傳感器/指揮與控制體系。”



裝備部署非常靈活



《防務新聞》稱，在一項聲明中，導彈防禦局局長薩姆·格裡夫斯表示，當天的成功試驗證明了歐洲分階段適應性導彈防禦方案第3階段架構的有效性，它對於多域導彈防禦作戰的未來具有重要意義，並為“標準-3”Block IIA導彈計劃關鍵的初始生產採購奠定了基礎。

