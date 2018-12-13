P2P平台備案進行時

（圖片來源：網絡） 中評社北京12月13日電／今年10月，北京地區P2P網貸現場檢查工作已正式啓動，檢查的範圍是收到整改通知書并且提交自查報告的京籍P2P網貸機構，時間約為兩個半月。



節點將至，在經歷了2013年－2014年井噴式發展、2015年的行業洗牌、2018年6月的“暴雷潮”後，網貸行業現狀如何？明年是否會迎來“退出潮”？



根據監管要求，平台必須合規才能通過備案，監管機構在推動備案檢查的另一方面，也在積極引導平台良性退出。



但據尋找中國創客了解，有一些運營困難的平台，并不願意接受退出這個結局。有的通過直播喊話安撫投資人，有的甩賣逾期債權、以物抵債、尋找信托，甚至變賣資產尋求更多資金“硬撑”。



多位專家對2019年P2P平台大規模的合規備案表示不樂觀。他們認為，一些運營困難的中小平台應該選擇在還有相當資金存量時退出，既能最大程度保護投資人權益，也能讓監管部門在判定平台是否有違規行為時，為自己爭取更多空間。



零壹研究院院長於百程表示，行業有序退出後，通過備案的平台合規程度更高，信披更全面。長遠來看，行業整體規範程度會有較大幅度提升。



尚有“餘糧”的平台，有機會不作有罪處理



7月起，從中國互金協會到北京、上海等多地方互金協會都對於網貸行業良性退出出台了自律組織的標准和建議。



多家媒體報道稱，今年7月，北京互聯網金融行業協會下發《北京市網絡借貸信息中介機構業務退出指引（草案）》，分為7章共30條。