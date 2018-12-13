中國運9偵察機穿越宮古海峽　日派機監視

日本拍攝到的中國軍機。 中評社北京12月13日電／據日本防衛省統合幕僚監部最新發布的消息稱，當地時間12月12日，一架中國軍機穿越宮古海峽往返飛行，日本航空自衛隊緊急出動戰鬥機進行應對。



據統合幕僚監部發布的資料顯示，12月12日，一架中國軍機從東海方向飛來，進入日本設立的防空識別區範圍內，日本航空自衛隊緊急出動戰鬥機對這架中國軍機實施伴飛監視和識別查證，最終確認該機為中國海軍運-9電子情報偵察機。此外，統合幕僚監部還公開了日本空自飛行員在對中國運-9電子情報偵察機進行識別查證時拍下的其飛行的畫面。



從統合幕僚監部發布的中國軍機飛行路線圖來看，這架運-9電子情報偵察機從東海南部海域上空飛來，穿越沖繩本島和宮古島之間的宮古海峽上空後進入太平洋上空。隨後，運-9電子情報偵察機調整航向，沿著沖繩群島和奄美群島靠近太平洋一側的海域上空一路北上，一直飛到鹿兒島縣喜界島附近空域。之後，運-9電子情報偵察機又原路折返，穿越宮古海峽上空返回東海南部海域上空。



據悉，這是進入12月份以來，中國軍機首次在日本附近空域執行飛行任務，飛行路線也較為罕見。中國軍機最近一次在日本附近空域執行飛行任務是上個月26日，當時，一架運-9電子情報偵察機穿越對馬海峽完成了往返東海日本海上空的任務，日本空自同樣出動戰鬥機對其實施了跟蹤監視和識別查證。



另據統合幕僚監部發布的消息顯示，12月7、8兩日，中國海軍052C性導彈驅逐艦鄭州艦完成了經宮古海峽在東海和太平洋海域的一次往返穿越，日本海自均出動艦機對鄭州艦實施跟蹤監視和識別查證。



來源：環球網

