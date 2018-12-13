黨主席選舉　綠委希望用協調不要再選舉

劉世芳。（中評社 黃筱筠攝） 許智傑。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月13日電（記者 黃筱筠）民進黨主席選舉，自10日到14日登記，明天就是最後一天登記，但至今仍沒有人登記參選，只有前海基會副董事長游盈隆表態參選，但也還沒登記。在傳出參選高雄市長落敗的陳其邁可能參選後黨主席後，新潮流“立委”劉世芳與許智傑上午不約而同建議，希望黨主席選舉用推舉或是協調產生。



劉世芳受訪表示，他沒有和陳其邁談過，但是陳表現良好，最近大家都認為民進黨中生代要承擔，也希望陳其邁可以承擔重任。



劉世芳強調，黨內中生代承擔責任就是解決問題，補選的黨主席最重要是面對2020“總統”選舉與“立委”選舉，這是很重要的承擔。



至於要怎麼產生黨主席？她表示，主席改選黨內有一定機制，但是她建議，因為這一屆中常委也沒有選舉，大家都可以有協調空間，既然大家都是黨內老同志，對於黨內挑戰大家都可以談，看是尋辯論或是公開方式，大家都可以接受。



許智傑也說，若陳其邁有意參選他樂觀其成，我們其實沒有這麼嚴重的派系，都是外界的看法。媒體詢問敗選的台中市長林佳龍資歷是否也不錯？他表示，兩人都差不多是中生代民代，不管是誰，“我只是希望用協調，不要再選舉”。



