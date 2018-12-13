港創科成風　62%創辦人港產

傅仲森表示，本港初創生態圈逐步完善，令更多年輕人勇於創業。 中評社香港12月13日電／初企2625家年增18%，官商力推完善生態圈。



香港文匯報報道，本港銳意拓展初創及金融科技，投資推廣署昨首度發表“初創企業統計調查”， 報告顯示2018年本港初創企業數目有2，625間，按年增長18%；受僱人數有9，548人，按年增長51%。投資推廣署署長傅仲森昨表示，在官商力推完善下，本港創科生態圈逐步成熟，港青也勇於創業，港產初創企業創辦人佔達62%。



據投推署該初創企業統計調查結果顯示，本港初創及金融科技生態環境近年急速發展，今年在主要的政府或私人共享空間及孵化器營運的初創企業共有2，625間，較去年的2，229間上升18%；這些初創企業聘用9，548人，較去年的6，320人上升51%。



生態圈成形 港青敢於創業



報告顯示，從創辦人的來源地分析，本地香港人佔62%，亦有35%來自世界各地，包括英國、美國、中國內地及澳洲等非本地人士；這些初創企業的主要業務包括金融科技（16%）、電子商貿／供應鏈管理／物流科技（11%）、專業或顧問服務（11%）和資訊、電腦及科技（10%）等。至於本港金融科技公司數目已有逾550間。



傅仲森指出，本港初創企業數目近年有可觀的增長，顯示本港的整個初創生態圈逐步完善，令更多年輕人勇於創業，並且投身於科技這類高技術要求的行業。投推署初創企業主管陳幗貞補充稱，隨本港的初創企業數目上升，加上初創企業逐步進入成熟期，相信會帶動初創企業的受僱人數增加。此外，陳幗貞續稱政府陸續推出快速支付系統和虛擬銀行等金融科技，她相信有助金融科技企業擴大發展空間。



陳幗貞續指，自金融科技監管沙盒推出以來，金融科技公司生態愈來愈成熟，同時在不同領域上有更多元化的發展，如貿易、供應和零售上。她又稱，政府推出的“創科創投基金”正好帶動更多資金進入本港市場。創科創投基金旨在帶動私營機構對本地創新及科技（創科）初創企業作更多的投資。



7“獨角獸” 商湯估值351億



另一方面，據投資推廣署的季刊顯示，香港的創業生態系統於過去幾年取得驚人的發展。香港現擁有7家“獨角獸”（即公司估值達10億美元或以上）企業，該7間企業分佈於不同的領域，包括物流、人工智能、金融科技、硬件、旅遊科技及加密貨幣交易行業。此外，由多位中文大學的學者於2014年創辦的商湯科技，成為全球最具價值的人工智能初創企業，估值達45億美元（約351億港元）。



季刊又顯示，獨角獸金融科技公司WeLab於今年7月在本港申請上市，另一家金融科技公司TNG Wallet則於2017年完成A輪融資，集得1.15億美元，這是全球金融科技企業規模最大的A輪融資之一。與此同時，自2016年開始，投資推廣署推出StartmeupHK創業節，除了展出香港的穩健創業生態系統外，還為來自海外充滿創意的創辦人、投資者、學者和社區建設者展示了箇中商機。