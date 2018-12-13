IMF：港樓市急跌超預期　撤辣待觀察

IMF建議港府在有更多跡象顯示樓價跌勢持續時，才考慮放寬辣招。資料圖片 中評社香港12月13日電／國際貨幣基金組織（IMF）代表團於其最新的評估中指出，本港樓市急劇放緩的幅度較預期大，樓市可能開始降溫，最大風險是市場情緒顯著惡化，但認為本港的樓價仍然被高估，建議港府要在有更多跡象顯示樓價跌勢持續時，才考慮放寬辣招。



市場情緒顯著惡化最大風險



香港文匯報報道，IMF昨發出的初步總結指出，受惠於環球經濟復甦、內地繼續穩健增長及消費者信心增強，本港經濟在今年上半年維持強勁的周期性經濟上行及增長動力，預計本港今年的GDP維持強勁，預料全年增長3.8%，但明年會放緩至2.9%，有關預測已假設美國對總值2，500億美元來自中國的進口貨物，徵收25%關稅措施，在明年1月生效，及假設貿易摩擦不會進一步加劇。



目前環球經濟風險增加，如中美貿易戰升級、環球金融市場可能失序、內地經濟增長較預期慢等。一旦中美貿易摩擦進一步升溫，可能對全球經濟包括香港，造成重大影響。但港府一直採取審慎的宏觀經濟政策，有充裕緩衝空間抵禦衝擊。



IMF分析指，與全球經濟前景一樣，香港經濟面對的風險轉為下行，這些風險包括貿易摩擦升溫、環球金融狀況較預期收緊、樓市急劇放緩及內地經濟放緩幅度都較預期大。其中，報告提到，本港樓市可能開始降溫，利息逐步上升將令市場有序降溫，市場情緒顯著惡化仍然是主要風險，惟香港銀行承造的按揭成數偏低，資本水平穩健，樓價就算急劇下跌，對銀行直接影響有限，但難免受到消費及投資減少的間接影響。



惟IMF對樓市撤辣的看法，與近日港府財金官員的看法一致，認為本港的樓價仍然被高估，要在有更多跡象顯示樓價持續下跌，才考慮放寬辣招。



亞開行降港今明年增長預測



無獨有偶，亞開行也擔憂本港經濟前景，昨表示下調本港今年的經濟增長預測，由原來的3.7%降至3.4%，明年則由3%下調至2.9%。亞開行在其亞洲發展更新報告中指，中美貿易摩擦等下行風險開始拖累經濟，令國際貿易和投資放緩，本港9月份的出口亦有所減慢，而美國及其他國家和地區收緊貨幣政策亦增加本港經濟下行的壓力，雖然消費者信心及內需依然穩定，但最終都可能會受到多項外圍不確定性，以及資產市場疲弱的影響。



IMF昨日的初步總結指出，香港多年來一直被視為全球最具競爭力的經濟體系之一，並採取適當措施維持競爭力，包括進一步發展債券市場、推出多項推動綠色金融的措施，以及推動創新科技，從推出“貿易聯動”及“轉數快”等均可見一斑。IMF亦認為，憑藉香港作為通往內地的門戶，以及具備享負盛名的專業服務的國際金融中心獨特地位，大灣區的發展將可在中期為香港創造機遇。



財政司司長陳茂波歡迎IMF再次肯定香港的前景，以及強大的緩衝空間和健全的政策框架。他指，為支持長期經濟增長，政府正致力提高勞動人口參與率及進一步提升香港的競爭力。他說，歡迎代表團認同香港所採取的措施，包括把握粵港澳大灣區發展及創新科技領域的迅速發展所帶來的機遇。