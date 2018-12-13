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翻盤夢碎！重新計票丁守中輸柯3567票
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2018-12-13 10:37:13
丁守中。（中評社 資料照）
中評社台北12月13日電／中國國民黨台北市長候選人丁守中聲請重新計票，今天結果出爐，台北市長柯文哲獲58萬663票，丁守中拿到57萬7096票，丁輸柯3567票。
兩人原本的票差是丁輸柯3524票。重新計票輸的更多。
因重新計票結果未翻盤，丁守中所繳的428萬餘元保證金將繳入國庫。
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