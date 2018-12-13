法國2019年赤字率恐超歐盟規定並招致處罰

（圖片來源：網絡） 中評社北京12月13日電／法國銀行從業人員分析，法國2019財政年度赤字率可能突破歐洲聯盟對成員國規定的上限。



路透社12日援引法國興業銀行經濟師米歇爾·馬蒂內的研究報道，如果法國政府不進一步削減開支，2019年度公共預算赤字將超過國內生産總值的3％，超出歐盟規定，恐招致後者處罰。



為平息法國民眾近一個月來表達的不滿，總統埃馬紐埃爾·馬克龍本周建議政府施行一係列經濟和財政措施，包括取消上調燃油稅，增加低收入階層工資，減少對退休金徵稅。



法國行動與公共賬目部長熱拉爾德·達爾馬寧説，這些措施相當於政府出資總計100億歐元。如果長期施行一項一次性的工資退稅方案，相當於使政府另外失去200億歐元稅收。



路透社推斷，把工資退稅方案等潛在舉措算在內，法國2019年赤字率可能達到國內生産總值的3．4％。



法國總理愛德華·菲利普告訴國民議會議員，政府準備加快減稅，增加工人收入，“必然引發赤字後果”。他補充説，政府將努力控制新增財政支出。



馬克龍就任後減少財政在養老金和醫保方面的支出，扭轉法國以往10年“無視”歐盟赤字規定的做法。一旦法國“重蹈覆轍”，在預算事務方面可能失去其他歐盟成員國的信任。



意大利最近數月就預算案與歐盟持續“拉鋸”。就歐盟對赤字超限的處罰，意大利副總理路易吉·迪馬約説，歐盟應當對法國和意大利“一視同仁”。



法國政府定於2019財年第二季度發布新一輪經濟預測，屆時歐盟將對法國當年預算案作出最後審定。



（來源：新華社）