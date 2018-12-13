華為危機暫緩　港股升415點

中評社香港12月13日電／華為副董事長孟晚舟獲准保釋，加上美國總統特朗普表明，若有助中美達成貿易協議，他或會干預華為案。利好消息刺激下，恒指昨最多升過467點，曾高見26，238點，全日則升415點，收報26，186點，重上50天線，但成交持續淡靜，只有698億元。市場人士表示，華為副董事長孟晚舟獲准保釋，利好股市氣氛，但後市還需繼續留意進展。



特朗普批聯儲加息“愚蠢”



香港文匯報報道，耀才證券金融集團研究部總監植耀輝表示，華為事件仍會有後續發展，但相信對市場的衝擊已因特朗普的言論而暫告緩和，相信有利後市企穩。另一方面，特朗普近日又再度表示不滿聯儲局繼續加息的政策，直言聯儲局的做法“愚蠢”。但明年若聯儲局暫停加息，經濟又同時面臨衰退，屆時特朗普將面臨麻煩。



事實上，除了美股面臨衰退陰霾外，歐洲局勢亦相當難測，法國總統馬克龍在“黃背心”事件後失盡民心，英國“脫歐”鬧劇更愈演愈烈，似有向“硬脫歐”發展的趨勢，市場不明朗因素仍相當多。



植耀輝指出，美股已出現沽貨信號，若道指再跌多約1，000點，跌穿4月2日低位23，344點，則美股幾可宣佈步入熊市，投資者應打醒精神。



新增信貸升 內銀內房受捧



重磅股造好，騰訊音樂上市前，騰訊（0700）一度升至近319元，最終升1.8%，友邦（1299）也升2.6%，以近全日高位收市，匯控（0005）亦升上64元水平。內地11月信貸增長回升，大行預期人行將保持寬鬆貨幣政策，內銀股造好，工行（1398）、中行（3988）及農行（1288）均以近全日高位報收，建行（0939）也重上50天線。



內房股獲資金追捧，潤置（1109）大升6.6%，成升幅最大藍籌，中海外（0688）亦升逾5%，以近全日高位收市。