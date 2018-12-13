花旗料明年內地增長降至6.2%

劉利剛稱，如美國真的將內地進口產品關稅調升至25%，影響將在2年至3年內浮現 中評社香港12月13日電／中美為緩和貿易戰達成90天休戰協議，花旗首席中國經濟學家劉利剛昨在記者會表示，中美談判前景仍未明朗，若美國日後仍決定將2，000億美元中國內地進口產品關稅稅率由10%上調至25%，部分受影響產品或因售價上升而被其他國家產品取代，從而導致內地出口減少，料內地經濟增長或將放緩1.4個百分點。



90日未必能達成貿易共識



香港文匯報報道，劉利剛表示，受貿易爭拗影響，預期明年內地經濟增長將降至6.2%，後年再降至6%水平。他解釋，目前中美就多個範疇仍然有分歧，包括知識產權保護、技術轉移等問題上各有不同看法，相信90天休戰時間並不足以讓雙方就多個範疇達成共識，意味當休戰協議屆滿後，美國仍有機會向內地進口產品加徵關稅。



劉利剛認為，如美國真的將內地進口產品關稅調升至25%，其影響將在未來2年至3年內漸漸浮現，不過相信內地會有充裕時間去消化，因此預期貿易戰對內地經濟影響仍在可控範圍內。在他看來，貿易戰未必是一件壞事，雖然事件對內地造成“短痛”，但相信長遠有助帶動內地轉型以及增加投資核心技術。



現時外界對中美貿易問題不甚樂觀，劉利剛則認為無需過分悲觀，相信內地政府將推出不同措施去應對，包括透過減稅協助企業減省成本、人民幣貶值等，都有助增加內地出口產品競爭力，同時增加對非美國市場出口，而有關措施並未有反映在該行估算之內。



料內地推積極財政政策



有消息指中央經濟工作會議將在本周五至下周一舉行，劉利剛預期中央將會提出積極財政政策，包括進一步增加減稅規模，然而降息則未必是中央首要考慮措施，因為若再降息，在中美息差收窄下或會令走資加劇。



至於人民幣方面，劉利剛認為短期內跌穿7算的壓力較小，如果期內中美貿易談判傳來好消息，有機會刺激人民幣轉跌為升，不過他提醒到明年3月，若中美仍未就貿易問題達成共識，屆時人民幣有機會跌至7算心理關口，為免資本流出加劇造成市場恐慌，人行不會允許人民幣單方面大幅貶值至跌穿7算水平，料未來6至12個月，人民幣或徘徊6.95算水平。