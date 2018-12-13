美國加入太平洋地區基建集團　意在抗衡中國

（圖片來源：網絡） 中評社北京12月13日電／新媒稱，美國加入一個支持太平洋地區基礎設施項目建設的集團，以更多地投身這個地區，來應對中國日益增強的影響力。



據新加坡《聯合早報》網站12月12日報道，亞洲開發銀行在聲明中說，“太平洋地區基礎設施集團”（PRIF）於12月11日在悉尼召開會議歡迎美國加入，與日本、歐盟、澳大利亞、新西蘭、歐洲投資銀行、世界銀行集團和亞行等其他成員一道提供支持。



彭博社引述亞行太平洋局局長洛欽說：“PRIF的合作夥伴會充分借鑒美國的經驗，發揮其對該地區經濟增長和合作的長期承諾。”



報道稱，該集團成立於2008年，向13個太平洋島國在能源、電信、交通和城市發展等領域，提供研究、咨詢和技術支持。



報道表示，美國對中國在該地區支持的基礎設施項目抨擊漸增。在上個月於巴布亞新幾內亞舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會上，美國副總統彭斯宣布，計劃與日本等主要盟國在巴布亞新幾內亞投入17億美元（約合117億元人民幣）用於電網建設，并與澳大利亞合作開發海軍基地。



澳大利亞總理莫裡森上個月宣布成立了一支規模為20億澳元（約合99．3億元人民幣）的南太平洋地區基礎設施建設基金，而新西蘭則宣布提供1000萬新西蘭元（約合4737．2萬元人民幣）的資金，以促進與太平洋島國的體育和文化交流。



（來源：參考消息網）