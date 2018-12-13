林美珠新職領高薪　洪孟楷：蔡英文堅持酬庸

洪孟楷在臉書發文表示，小英表姐林美珠獲高薪，蔡英文是堅持改革還是堅持酬庸？（照片：洪孟楷臉書） 中評社台北12月13日電／蔡英文的表姊、前“勞動部長”林美珠12日接任台灣金聯資產管理公司董事長，引發外界爭議。對此，中國國民黨發言人洪孟楷12日深夜臉書發文諷刺蔡英文，若林美珠不是蔡英文表姐，能有這樣待遇嗎？他直言，蔡英文對自己人大方到離譜，到底是在堅持改革？還是堅持酬庸呢！



據台媒報道，台灣金聯董事長一職月薪31萬元，年領13.5個月，若再計入最高額獎金，年薪可達837萬元。



台灣金聯資產管理公司12日召開董事會，一致同意通過推舉合庫銀法人代表董事林美珠為該公司新任董事長。台灣金聯表示，歷任部分董事長具有法律背景，對業務有加分作用，因此，林美珠是法律背景出身，可謂適才適所。



林美珠，2010年5月擔任嘉義縣副縣長，並在前“閣揆”蘇貞昌時代，擔任“內政部”政務次長；2016年5月出任“行政院政務委員”並兼任“蒙藏委員會委員長 ” ” ；2017年2月，蔡英文進行“內閣”改組，林美珠轉任“勞動部長”；2018年2月因病請辭“勞動部”部長。



洪孟楷臉書全文如下：



小英表姐林美珠獲高薪，蔡英文是堅持改革還是堅持酬庸？



今日傳出前“勞動部長”、也是蔡英文表姐的林美珠接任台灣金聯董座一職，其年薪超過400萬元，根本是個大肥缺。然而對照當初林美珠“勞動部長”任內，又是勞團接力絕食抗議，又是一例一休大轉彎，持平而論絕非有功人員，卻能續接400年薪董座，如果不是蔡英文表姐，能有這樣待遇嗎？對自己人大方到離譜，蔡英文到底是在堅持改革？還是堅持酬庸呢！



首先，依照台灣金聯網站所稱，“台灣金聯公司是政府為協助國內金融機構快速處理不良債權，降低逾放比率，健康金融產業，維護金融資產合理價值，於2001年由“國內”各大金融機構共同集資成立的第一家本國資產管理公司”換言之，就是一家金融專業的資產管理公司。而林美珠過去有何金融背景？曾於“內政部”、“蒙藏委員會”、“勞動部”等，就是沒有相關金融專業，能夠擔任台灣金聯董事長，說因為“專業”，根本嘲諷林美珠吧！



再者，前任勞動局長郭芳煜下台後有此待遇？其他部會首長誰有辦法獲得一年薪四百萬的好缺？林美珠與其他相比，就是多了個蔡英文表姐的身份，是否因為如此，所以才能要風得風、要雨得雨、要肥缺有肥缺？看在任何“國人”眼裡，這不是酬庸、什麼才是酬庸！



蔡英文過去面對批評常說，這是“堅持改革”；但是過去兩年多看來，包括吳音寧、101董座張振亞，甚至現在的林美珠，改革與否還未見，但卻看到一張張酬庸的臉孔，堅持改革是假，堅持酬庸才是真，在九合一民進黨大敗不到一個月時間，林美珠的出線，就證明教訓還不夠多，未來，是該用選票給予更大教訓的時候！