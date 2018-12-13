緬甸為何迅速擁抱“一帶一路”？

（圖片來源：網絡） 中評社北京12月13日電／美媒稱，在中國提出“一帶一路”倡議數年後，今年12月，緬甸終於開始迅速擁抱這一項目。



據美國外交學者網站12月8日報道，中緬經濟走廊是一個大膽的舉措，這將使中國和緬甸在其關系史上達到前所未有的近距離接觸，遠遠超出貿易和基礎設施建設本身，這可能成為緬甸克服該國和平進程僵局、刺激外國投資的王牌。



報道稱，要從誇誇其談走向實現中緬經濟走廊，保持中緬邊境地區的和平與穩定勢在必行。在距離中緬邊境數千公裡的伊洛瓦底三角洲，中緬經濟走廊已經在成形。被稱為中緬經濟走廊項目一部分的勃生工業城已經與中國紡織城市網簽署了一項協議，在勃生建造服裝廠。據報道，這是幾十年來對伊洛瓦底三角洲地區最大的外國直接投資之一。



與此同時，內比都已經批准調查皎漂－庫明高鐵，從中國獲得的一攬子升級鐵路車廂的貸款可被視為中緬經濟走廊的首批發展項目之一。雖然新仰光市仍在討論之中，但仰光高架公路的合同將在未來幾個月內決定，在入圍的10家承包商中，有6家是中國企業，這個項目很可能也會作為中緬經濟走廊的一部分獲得融資。



報道稱，鑒於緬甸與西方的關系因若開邦的危機而惡化，以及需要大量投資才能維持經濟運轉，中緬經濟走廊對緬甸內比都政府極具吸引力。



（來源：參考消息網）

