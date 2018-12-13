賴清德被蔡打臉　謝龍介喊話：回台南吧

台南市議員謝龍介2017年9月送別賴清德時，特別帶來一個布袋戲偶當表演道具，搞笑一番。（中評社 資料照） 中評社台北12月13日電／蔡英文雖辭掉民進黨主席，卻頻頻站上第一線指導政策，日前還明確要求行政部門重新檢討新款機車2019年強制裝設ABS或CBS政策，直接打臉“行政院長”賴清德。根據台媒報道，中國國民黨台南市議員謝龍介12日溫馨喊話表示，清德兄，不要在那理顧人怨，辭一辭，不要在那裡十八相送，蔡英文這樣給你漏氣，我們看到也捨不得。回來吧，台南歡迎你回來。



賴清德擔任台南市長時，謝龍介時常與其辱槍舌戰受到關注。2017年9月賴北上就任前，謝龍介還送上一罐台南市特產東山蜂蜜要給賴潤喉、滋肺，到“立法院”備詢時好好表現。他也帶來一個布偶當道具搞笑一番，增添現場許多笑料，沒有過去的火藥味。



根據中時電子報報道，謝龍介批評蔡英文說，妳實在很沒意思，我的好兄弟承擔責任，做“行政院長”，選輸了，他也承擔，遞出辭呈。既然慰留他，為什麼還要打臉他？連摩托車ABS都親自出來擋，那就是說賴清德政策不對，他不知道苦基層所苦，妳來割稻尾，好像妳很懂基層的苦，妳當場打臉“行政院長”。



謝龍介強調，賴清德不是喜歡職位的人，你們不要誤解他，要職位“行政院長”就不會辭了，各位不要誤解賴清德，其實賴清德道德標準也是蠻高的，這一點你們要相信我！