蔡表姊掌台灣金聯　江啟臣：綠沒受到教訓

江啟臣上午受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月13日電（記者 黃筱筠）蔡英文表姊、“勞動部”前部長林美珠接任台灣金聯資產管理公司董事長。中國國民黨“立委”江啟臣今日上午受訪質疑，林美珠有沒有這個專業？如果有專業可以光明正大爭取，內舉不避親大家可以公評，但是蔡英文、陳菊的人屢屢位居要職，大家會質疑他們的專業，顯然九合一選舉敗選，民進黨沒有受到教訓。



據台媒報導，台灣金聯董事長一職月薪新台幣31萬元，年領13．5個月，若再計入最高額獎金，年薪可達837萬元。



林美珠畢業於政治大學法律研究所，曾任嘉義縣副縣長、“內政部”政務次長，也曾出任“行政院政務委員”，並兼任“蒙藏委員會委員長 ” ”。2018年2月時因罹癌而請辭“勞動部長”一職，本月初經“行政院”核定，接任台灣金聯董事長一職。



江啟臣對於這項人事表示，林美珠有沒有這個專業？這是一個相對重要職務，林若有能力要爭取可以光明正大，不用被選為董事長還要這麼低調，尤其這家公司是處理債權問題，就任時應該要開出政見。



他表示，內舉不避親大家可以公評，但是最重要是能力有沒有這項專業，或是讓人家認為是酬庸。蔡英文、陳菊的人都屢屢位居要職，大家會質疑他們的專業，大家會認為這個政府就是這樣聘用人，難道一個北農前總經理吳音寧還不夠嗎？



媒體追問林美珠之前是身體問題離職，現在又當董事長適合嗎？江啟臣表示，“這就是爽缺，高薪又輕鬆，不會造成負擔”，蔡英文自己打臉自己，無法說服外界，請蔡不要再這樣用人，否則2020會提早結束。

