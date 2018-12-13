韓朝完成非軍事區互撤哨所檢驗工作

中評社北京12月13日電／韓國國防部12日表示，韓國和朝鮮軍方當天順利完成對非軍事區內互撤警備哨所狀況的相互檢驗工作。



據韓國防部發布的消息，韓朝上校級軍官、檢驗人員和攝影人員分別訪問了對方原定撤除的11個警備哨所，開展現場檢驗工作。當天上午韓方人員先進入朝鮮境內進行檢驗，下午朝方人員進入韓國境內進行檢驗。



韓國防部表示，雙方檢驗人員攜帶設備對對方境內哨所的裝備撤離情況、地面及地下設施拆除情況進行了全面檢查。雙方在友好的氣氛中完成檢驗工作，並對對方提出的要求積極提供協助。檢驗中發現的瑕疵事項將在12月底前採取措施予以完善。



韓國防部説，這是韓朝分裂以來雙方現役軍人首次進入對方境內檢查哨所現場，這將成為半島緩解軍事緊張和構建互信進程中的里程碑事件。



另據青瓦台方面消息，韓國總統文在寅當天下午在青瓦台國家危機管理中心通過直播觀看了韓朝互相檢驗哨所的現場情況。



10月26日，韓朝在板門店朝方一側的“統一閣”舉行將軍級軍事會談，商定各撤出邊境附近非軍事區內11個警備哨所的人員與裝備，並於11月底前完全撤除這些哨所。截至上月底，韓朝分別撤離並拆除10個哨所。因考慮到其具有的歷史象徵意義，雙方各保留一個哨所不予破壞，僅撤出其中的兵力和武器裝備。



（來源：新華網）