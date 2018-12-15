楊澤軍：台灣縣市長選舉影響深遠

中評社北京12月15日電（作者 楊澤軍）台灣縣市九合一選舉於11月24日正式落下帷幕，其中最為外界關注的縣市長選舉，國民黨共拿下15席，較上屆六席猛增九席，獲得壓倒性勝利；民進黨較上屆大幅減少七席，僅獲六席，慘不忍睹。選舉結果如此的大起大落，給外界留下深刻印象，對此有如下幾點觀察。



一、政黨輪替已成島內政治常態



2008年大選，民進黨大敗，島內二次政黨輪替，當時外界多認為民進黨輸得太慘，沒有10年恐難翻身。可僅僅年把時間，政治局勢就開始翻轉，民進黨重新呈現出明顯的上升勢頭，至2012年大選國、民兩黨實力已是比較接近，民進黨雖然敗北，卻讓國民黨方面很是緊張。2014年縣市“七合一”選舉，民進黨成功實現地方包圍“中央”的戰略目標，六大都會城市贏得四席，台北市也是在民進黨的奧援下被無黨籍人士柯文哲拿下，國民黨僅保住新北市一席 。其它16席縣市民進黨贏得九席，國民黨僅剩下五席。奠定了2016年第三次政黨輪替的堅實基礎。同樣，2016年大選後，外界又斷言，國民黨將一蹶不振，10年甚至更長時間難以東山再起，有的甚至認為島內二元政治格局已發生根本性變化，呈現出“一大（民進黨）一中（國民黨）兩小（時代力量、親民黨）”的新格局。 可僅僅兩年多時間，情況再度發生重大、深刻變化，這次縣市長選舉，國、民兩黨地方政治實力發生根本性逆轉，國民黨成功形成地方包圍“中央”的戰略態勢，若民進黨沒有很好改變，2020年島內實現第四次政黨輪替的可能性頗大。



這次縣市長選舉充分顯示，政黨輪替已成為島內政治常態，無論是台灣“中央”政權，還是地方政權，只要施政不彰，經濟搞不上去，民生水準無法提升，民眾就會加以唾棄，就會用手中的選票表達不滿，所謂的基本盤已經無法救助無能的政黨。在這次高雄市長的選舉中，國民黨名不見經傳的候選人韓國瑜在民進黨的大本營、票倉擊敗實力雄厚的陳其邁，拿下民進黨掌控20年之久的市長寶座，最能反映出島內的這一政治現實。這也告誡島內各政黨、特別是實力雄厚的國、民兩大黨，要想鞏固執政地位，就必須高度重視民生經濟建設，努力提升基層民眾福祉，讓老百姓對之執政有感而非無感，要能夠真正讓民眾受益。否則，就真正應了那句：當官不為民作主，不如回家賣紅薯。



二、二元政治格局依然相當穩定



這次九合一選舉，縣市席次出現大調整、大變動，國民黨成功達成“地方包圍中央”的戰略態勢，攪翻台灣政治形勢，帶動島內政治格局發生重大、深刻變化，民進黨“一黨獨大”的局面受到嚴峻挑戰，政治力量對比進入“綠消藍漲”的新態勢，“北藍南綠”的結構被打破。 不過，島內二元政治格局卻依然如故、較為穩定，第三勢力發展空間仍較有限。