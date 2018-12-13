國台辦：民進黨當局的兩岸政策是走不通的

中評社北京12月13日電／國台辦發言人馬曉光12日在例行新聞發布會上指出，民進黨當局的兩岸政策阻礙兩岸關系改善發展，嚴重損害台灣同胞利益，是一條走不通的死路。



針對台灣當局領導人“對兩岸城市交流持正面開放的態度，但不希望有政治前提”等言論，馬曉光應詢時做出上述回應。他表示，是民進黨當局不承認“九二共識”，一手制造了爭議。其所謂不要政治前提，就是以否定“九二共識”為前提。我們一再表明，只要對兩岸關系性質和兩岸城市交流性質有正確認知，兩岸城市交流合作就能展現廣闊空間。只要對台灣同胞利益福祉有利，我們都會努力推動。



馬曉光對江丙坤先生不幸辭世表示深感痛心與不舍。他說，江丙坤先生堅持“九二共識”，反對“台獨”，長期以來不辭辛勞，奔波兩岸，為國共兩黨關系改善和推進兩會制度化協商并取得成果、增進兩岸同胞民生福祉、推動兩岸關系和平發展發揮了積極作用，做出了重要貢獻，贏得了兩岸同胞廣泛贊譽和尊重。



今年是兩岸“三通”開啓10周年，馬曉光指出，兩岸“三通”促進了兩岸人流、物流、資金流，實現了兩岸“一日生活圈”，為增進兩岸同胞共同利益、促進心靈契合發揮了重要作用。馬曉光說，令人遺憾的是，民進黨當局破壞了兩岸關系和平發展的基礎，建立在“三通”之上的大陸民衆赴台旅游受到影響，兩岸經濟合作機制化進程遭到破壞，台灣民衆的利益福祉受到損害。我們再次奉勸民進黨當局，回到“九二共識”的共同政治基礎上來，這樣才能從根本上改善兩岸關系，不斷擴大兩岸“三通”的外溢效應，使更多的兩岸民衆特別是台灣民衆享受到兩岸關系和平發展的成果。



在回答關於台灣面包師吳寶春相關問題時，馬曉光表示，吳師傅的聲明表達的是正確的認知和正常的感情，而綠營政客和“台獨”勢力對他的瘋狂圍攻才是政治扭曲，才是政治迫害。這件事情再次說明，面對台灣民衆改善經濟民生，改善兩岸關系的迫切要求，民進黨當局毫無反省之心，眼下又企圖轉移焦點、緩解壓力，兩岸民衆不必隨之起舞。我們歡迎廣大台灣同胞來大陸實現更大更好發展。深化兩岸經濟文化交流合作，增進共同利益，促進心靈契合，這個政策沒有變，今後還會繼續做好。



發布會上，馬曉光還介紹了2018兩岸企業家峰會年會、“31條惠及台胞措施”、海峽兩岸產業合作區、第二屆海峽兩岸學生棒球聯賽等事項的具體情況。



（來源：人民網－人民日報）