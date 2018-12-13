中日韓三國民衆相互怎麼看？

（圖片來源：網絡） 中評社北京12月13日電／中日韓三國合作秘書處11日在首爾舉行媒體人交流會，并首次發布針對三國國民同時進行的“中日韓國民相互認知調查報告”。調查發現，中日韓三國民衆對彼此國家的親近程度和信任度均偏低，韓國和日本多數受訪者認為三國趨向於“競爭”而非“互補”關系。另一方面，三國八成以上受訪者對三方加強合作的必要性予以認同，但多數受訪者認為，因為歷史等原因，三國合作面臨諸多問題。



中日韓三國合作秘書處成立於2011年9月1日，是由三國政府共同籌建，旨在促進三國間和平與共同繁榮的國際組織。報告顯示，該調查於今年7月在中日韓三國分別選取約1000名受訪者、采取電話采訪的方式、圍繞“對鄰國的認知”“對三國合作的認識”“三國合作的前景”三大課題展開。



報告指出，對其他國家的親近度和信任度需經歷長時間形成，一般情況下很難改變。調查發現，在“對鄰國的認知”方面，三個國家受訪者對彼此的親近度和作為合作夥伴的信任度均顯不足，原因集中在歷史、領土問題、政治衝突及經濟利益差異等方面。其中，日韓受訪者對中國的親近度均為32．2％，信任度分別為24．2％和31．4％。日本受訪者對中國的信任度最低，而中國受訪者對日本和韓國的信任度較高，分別為51．7％和56．4％。



報告指出，在被問及“提到中國／日本／韓國時，你最先想到的是什麼”問題時，總體來看，三國多數受訪者給出的回答為中性印象，其次是負面印象，正面印象較少。52．9％的日本受訪者和56．2％的韓國受訪者首先想到中國的是中性印象，如“中國人口多、地域寬廣、旅游、城市、食物和中國產品”，34．7％的日本受訪者和32．5％的韓國受訪者首先想到中國的負面印象，如



“中國的環境污染、假貨和廉價商品、領土爭議和反日情緒”等，只有8．5％的日本人和3．4％的韓國人首先想到的是中國的正面印象，如“中國經濟發展迅速和數千年的歷史、文化”等。提到日本，60．9％的中國受訪者和24．5％的韓國受訪者最先想到的是中性印象，如“日本的旅游、城市、產品和品牌、動畫片、電視節目和文化”，29．3％的中國受訪者和52．4％的韓國受訪者最先想到的是負面印象，如“日本的歷史問題、自然災難和核事故、歪曲歷史和機會主義”。提到韓國，69％的中國受訪者和44．9％的日本受訪者最先想到的是中性印象，如“韓國的美食、整容、美容和化妝品、企業和產品”等，12．9％的中國受訪者和34．7％的日本受訪者最先想到的是負面印象，如“韓國的歷史衝突、社會腐敗和‘薩德’部署問題”。